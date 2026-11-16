يمتلك كل المؤهلات.. جراديشار يرشح مصطفى شوبير للاحتراف الأوروبي وزيزو الأفضل

تحدث السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي، عن رأيه في عدد من نجوم القلعة الحمراء، مشيدًا بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، كما أثنى على قدرات مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله للاحتراف في أوروبا.

جراديشار

وقال جراديشار، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت ماكس» مع الإعلامي محمد المحمودي، إن إمام عاشور لاعب مدهش، ويحب أسلوب لعبه رغم بعض الملاحظات على أدائه في التدريبات.

وأضاف: «إمام عاشور بالنسبة لي لاعب مدهش وأحب أسلوب لعبه رغم أنه كسول في التدريبات، ولا أعرف شيئًا عن حياته الشخصية ولكنه لاعب رائع في أرضية الملعب، وفي بعض الأحيان كان أنانيًا، ولكنه كان يفهم تحركاتي بشكل مميز».

وتابع جراديشار معبرًا عن أمنيته بشأن لاعب الأهلي: «أتمنى أن يعود إلى حالته ويتدرب كما كان يتدرب وأنا مع الأهلي، من أجل مصلحة الكرة المصرية».

وعن مصطفى شوبير، أشاد مهاجم سيراميكا كليوباترا بالتزام حارس الأهلي وأسلوب حياته، مؤكدًا أنه يمتلك الإمكانيات التي تساعده على خوض تجربة احترافية في الملاعب الأوروبية.

وأوضح: «مصطفى شوبير لاعب ملتزم وأسلوب حياته جيد جدًا، ولديه كل المؤهلات التي تجعله محترفًا في أوروبا، وهناك العديد من الأندية الأوروبية التي إذا ذهب إليها يستطيع اللعب أساسيًا، ثم اللعب في الدوريات الخمس الكبرى».

وأشار جراديشار إلى صعوبة حصول حراس المرمى على فرصة المشاركة الأساسية مباشرة في أكبر الدوريات الأوروبية، قائلًا إن الأمر يختلف بالنسبة لحارس المرمى مقارنة باللاعبين في المراكز الأخرى.

كما تحدث المهاجم السلوفيني عن أحمد سيد زيزو، مشيدًا بمهاراته وقدراته الفنية، مؤكدًا أنه يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب رغم أن مركزه الأساسي والمفضل هو الجناح.

وقال جراديشار إن زيزو يمتلك مهارات مدهشة تظهر بوضوح خلال المباريات، كما يتمتع بالقدرة على اللعب في مركز رقم 10، إلى جانب مركزه الأساسي على الأطراف.