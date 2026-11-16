سلالة جديدة من كوفيد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض شبيهة بالإنفلونزا

أعراض التهاب الحلق، وسيلان الأنف، والحمى، أو السعال المستمر، قد تبدو وكأنها أعراض الإنفلونزا موسمية أو نزلة برد عادية. مع ذلك، تحذر منظمة الصحة العالمية من تجاهل هذه الأعراض تلقائيًا، إذ يمكن أن يتسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أعراض مشابهة، مما يصعب معه التمييز بين العدوى بناءً على الأعراض وحدها.

يكتسب هذا القلق أهمية خاصة مع انتشار العدوى التنفسية وتزايد تشابه أعراضها. ورغم أن فيروس كوفيد-19 قد تطور بشكل ملحوظ منذ بداية الجائحة، إلا أنه لم يختفِ. ولا تزال تظهر سلالات جديدة، وفهم كيفية ظهورها أمر بالغ الأهمية للأشخاص الذين يقررون متى يخضعون للفحص أو يطلبون الرعاية الطبية.

ما الذي نعرفه عن سلالة كوفيد الجديدة PJ.2.1؟



السلالة الجديدة، التي تم تحديدها باسم PJ.2.1، هي سلالة من فيروس SARS-CoV-2، المسبب لمرض كوفيد-19. وقد لفت ظهورها الانتباه لقدرتها على الانتشار عبر البلدان وصعوبة تمييز أعراضها عن أعراض التهابات الجهاز التنفسي الأخرى. وذكرت منظمة الصحة العالمية، في 8 نوفمبر، أن الأعراض المصاحبة لسلالة PJ.2.1 قد تشبه أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد. وشددت المنظمة على ضرورة إجراء الفحوصات، إذ إن تحديد الفيروس قد يؤثر على العلاج أو قرارات الصحة العامة.

أشارت أخصائية الأمراض المعدية وعالمة الفيروسات، إيلينا مالينيكوفا، إلى التهاب الحلق الحاد والإرهاق الذي يستمر لفترة أطول بعد الإصابة كأعراض محتملة. مع ذلك، لم تُؤكد هذه الأعراض كأعراض مميزة، ولا يوجد نمط أعراض محدد خاص بفيروس PJ.2.1.

كيف يمكنك التمييز بين كوفيد-19 والإنفلونزا؟



لسوء الحظ، لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها لتحديد نوع العدوى التي يعاني منها الشخص بدقة. فكل من كوفيد-19 والإنفلونزا قد يسببان الحمى والقشعريرة، والتهاب الحلق، والسعال المستمر، وسيلان الأنف أو انسداده، والصداع، وآلام العضلات والجسم، والإرهاق والضعف.

قد يعاني بعض المصابين بكوفيد-19 من تغيرات في حاسة الشم أو التذوق، مع أن هذه الأعراض لا تظهر في جميع الحالات. أما الإنفلونزا، فتبدأ عادةً فجأةً، مصحوبةً بحمى وآلام في العضلات وإرهاق شديد. ومع ذلك، لا تُعدّ هذه الأعراض كافيةً لتأكيد التشخيص.

توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء الفحوصات التشخيصية عند تحديد العدوى، إذ يُعدّ ذلك بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات العلاج. وبحسب التوافر، قد يوصي مقدمو الرعاية الصحية بإجراء فحوصات كوفيد-19، أو فحوصات الإنفلونزا، أو فحوصات مشتركة للكشف عن كلا الفيروسين.

متى يجب عليك طلب الرعاية الطبية؟



ينبغي على كبار السن، والحوامل، ومن يعانون من ضعف المناعة، أو المصابين بأمراض مزمنة كالسكري، أو أمراض القلب، أو أمراض الجهاز التنفسي، توخي الحذر الشديد. فهذه الفئات أكثر عرضة لمضاعفات كل من كوفيد-19 والإنفلونزا. وتستدعي صعوبة التنفس، أو ألم الصدر المستمر، أو الشعور بالضغط، أو التشوش الذهني، أو النعاس غير المعتاد، أو فقدان الوعي، عناية طبية عاجلة.

بينما يخضع فيروس PJ.2.1 للمراقبة، لا توجد حاليًا أدلة كافية لاستنتاج أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة من السلالات السابقة. ويظل الحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي، والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة المزدحمة عند ظهور الأعراض، والحرص على تلقي التطعيمات الموصى بها بانتظام، من أهم الاحتياطات.

الخلاصة هي أن ليس كل نوبة مرض تشبه أعراض الإنفلونزا هي كوفيد-19، ولكن افتراض أنها مجرد إنفلونزا موسمية قد يكون مضللاً أيضاً. عندما تتشابه الأعراض، يُعدّ إجراء الفحوصات، بدلاً من التخمين، الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد العدوى.