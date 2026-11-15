قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية
وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لدعم وتنشيط الصادرات
القومي للأجور يوافق على رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.. ما العقوبة حال عدم التطبيق؟
بعثة منتخب مصر للناشئين تصل إلى قطر للمشاركة في كأس العالم
أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات الأهلي في الكونفيدرالية
المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027
حالة الطقس غدا في مصر الإثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة
الاستثمار: إدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة ضمن المساندة التصديرية
بعد الخسارة الثقيلة.. جمهور البرتغال يطالب بالاعتذار إلى كريستيانو رونالدو
نجل رونالدو يشق طريقه الدولي مع البرتغال بعد اعتزاله والده
عموتة يجهز مفاجآت لـ بيراميدز.. ثنائي يقود دفاع الأهلي وإمام عاشور خارج الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السباحة في الشتاء للأطفال.. هل تحسن الحساسية الأنفية أم تزيد أعراضها؟

السباحة في الشتاء للأطفال.
السباحة في الشتاء للأطفال.
هاجر هانئ

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تلجأ بعض الأمهات إلى إيقاف الأنشطة الرياضية  لأطفالها بالأخص السباحة وذلك خوفا من تعرضهم لنزلات البرد أو الإصابة بالمشكلات الصحية، خاصة الأطفال الذين يعانون من الحساسية الأنفية، إلا أن هذا القرار قد يحرم الأطفال من فوائد مهمة للنشاط البدني، الذي يمثل جزء أساسي من نموهم الصحي والجسدي والنفسي.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عمرو سالم ، أستشاري طب الأطفال، عن أهمية استمرار الأطفال في ممارسة السباحة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن من الملاحظ مع بداية هذا الفصل اكتشاف زيادة في أوزان بعض الأطفال، وهو ما قد يرتبط بتراجع نشاطهم البدني والتوقف عن ممارسة الرياضة بسبب برودة الطقس.

وأوضح عمرو سالم في تصريج لـ صدى البلد، أن بعض أولياء الأمور يوقفون تدريبات السباحة لأطفالهم بمجرد دخول الشتاء، وعند سؤالهم عن السبب تكون الإجابة أن الجو أصبح شديد البرودة، وأن الطفل لم يعد يمارس الرياضة التي اعتاد عليها خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون مبررًا للتوقف عن السباحة طوال الموسم الشتوي.

كشف عمرو سالم عن مخاوف الأمهات بشأن ممارسة السباحة للأطفال الذين يعانون من الحساسية الأنفية، موضحًا أن وجود الحساسية لا يعني بالضرورة حرمان الطفل من السباحة أو إيقاف تدريباته خلال الشتاء، وشدد على أهمية تقييم حالة الطفل ومراعاة الظروف المناسبة لممارسة النشاط الرياضي.

وأشار  أستشاري طب الأطفال، إلى أن الرياضة ليست مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ أو نشاط إضافي يمارسه الطفل عندما تسمح الظروف، لكنها عنصر أساسي في حياته، وتأتي أهميتها إلى جانب الدراسة والنوم والتغذية والنمو،كما  أنها تلعب دور مهم في بناء شخصية الطفل وتعويده على الالتزام والاستمرارية.

وأكد أن الرسالة الأساسية ليست تشجيع الأطفال على البدء في ممارسة السباحة لأول مرة خلال فصل الشتاء، وإنما الحفاظ على النشاط الرياضي الذي اعتادوا عليه خلال الصيف، وعدم الانقطاع عنه لمجرد تغير الفصول أو انخفاض درجات الحرارة.

السباحة في الشتاء للأطفال

وأضاف أن استمرار الطفل في ممارسة السباحة خلال الشتاء يكون أفضل عندما تتوافر الاحتياطات اللازمة داخل مكان التدريب، وعلى رأسها التأكد من تدفئة حمام السباحة بصورة مناسبة، وتوفير بيئة آمنة تساعد الطفل على ممارسة التمرينات دون التعرض لظروف غير ملائمة.



 

الشتاء الحساسية الأنفية الحساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

ترشيحاتنا

أخبار الاثنين

أخبار الإثنين 16 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

مطران الكنيسة الأسقفية

مطران الكنيسة الأسقفية يلتقي الأمين العام لمجلس كنائس مصر

دير المحرق

الكنيستان الإثيوبية والإريترية تحتفلان بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء بدير المحرق| صور

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد