السباحة في الشتاء للأطفال.. هل تحسن الحساسية الأنفية أم تزيد أعراضها؟

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تلجأ بعض الأمهات إلى إيقاف الأنشطة الرياضية لأطفالها بالأخص السباحة وذلك خوفا من تعرضهم لنزلات البرد أو الإصابة بالمشكلات الصحية، خاصة الأطفال الذين يعانون من الحساسية الأنفية، إلا أن هذا القرار قد يحرم الأطفال من فوائد مهمة للنشاط البدني، الذي يمثل جزء أساسي من نموهم الصحي والجسدي والنفسي.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عمرو سالم ، أستشاري طب الأطفال، عن أهمية استمرار الأطفال في ممارسة السباحة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن من الملاحظ مع بداية هذا الفصل اكتشاف زيادة في أوزان بعض الأطفال، وهو ما قد يرتبط بتراجع نشاطهم البدني والتوقف عن ممارسة الرياضة بسبب برودة الطقس.

وأوضح عمرو سالم في تصريج لـ صدى البلد، أن بعض أولياء الأمور يوقفون تدريبات السباحة لأطفالهم بمجرد دخول الشتاء، وعند سؤالهم عن السبب تكون الإجابة أن الجو أصبح شديد البرودة، وأن الطفل لم يعد يمارس الرياضة التي اعتاد عليها خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون مبررًا للتوقف عن السباحة طوال الموسم الشتوي.

كشف عمرو سالم عن مخاوف الأمهات بشأن ممارسة السباحة للأطفال الذين يعانون من الحساسية الأنفية، موضحًا أن وجود الحساسية لا يعني بالضرورة حرمان الطفل من السباحة أو إيقاف تدريباته خلال الشتاء، وشدد على أهمية تقييم حالة الطفل ومراعاة الظروف المناسبة لممارسة النشاط الرياضي.

وأشار أستشاري طب الأطفال، إلى أن الرياضة ليست مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ أو نشاط إضافي يمارسه الطفل عندما تسمح الظروف، لكنها عنصر أساسي في حياته، وتأتي أهميتها إلى جانب الدراسة والنوم والتغذية والنمو،كما أنها تلعب دور مهم في بناء شخصية الطفل وتعويده على الالتزام والاستمرارية.

وأكد أن الرسالة الأساسية ليست تشجيع الأطفال على البدء في ممارسة السباحة لأول مرة خلال فصل الشتاء، وإنما الحفاظ على النشاط الرياضي الذي اعتادوا عليه خلال الصيف، وعدم الانقطاع عنه لمجرد تغير الفصول أو انخفاض درجات الحرارة.

السباحة في الشتاء للأطفال

وأضاف أن استمرار الطفل في ممارسة السباحة خلال الشتاء يكون أفضل عندما تتوافر الاحتياطات اللازمة داخل مكان التدريب، وعلى رأسها التأكد من تدفئة حمام السباحة بصورة مناسبة، وتوفير بيئة آمنة تساعد الطفل على ممارسة التمرينات دون التعرض لظروف غير ملائمة.





