قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027
حمل إدارة بايدن المسؤولية.. ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث أنظمة الملاحة
ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية
وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لدعم وتنشيط الصادرات
القومي للأجور يوافق على رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.. ما العقوبة حال عدم التطبيق؟
بعثة منتخب مصر للناشئين تصل إلى قطر للمشاركة في كأس العالم
أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات الأهلي في الكونفيدرالية
حالة الطقس غدا في مصر الإثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة
الاستثمار: إدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة ضمن المساندة التصديرية
بعد الخسارة الثقيلة.. جمهور البرتغال يطالب بالاعتذار إلى كريستيانو رونالدو
نجل رونالدو يشق طريقه الدولي مع البرتغال بعد اعتزاله والده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري تغذية تكشف مفاجأة عن «لية الخروف».. 4 فيتامينات مهمة وفوائد لا يعرفها كثيرون

فيتامينات
فيتامينات
محمد البدوي

أثارت الدكتورة منال عز الدين، استشاري التغذية، الجدل حول القيمة الغذائية لـ«لية الخروف»، ومدى إمكانية استخدامها بديلًا للسمنة والزبدة والزيوت النباتية في إعداد الطعام، موضحة أنها تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية والفيتامينات، لكنها تحتاج إلى ضوابط في الاستهلاك لتجنب الإفراط في تناول الدهون.

 عدد من الأحماض الدهنية

وقالت عز الدين، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي تقدمه سارة سامي وآية شعيب وشريف بديع على قناة صدى البلد، إن لية الخروف تتميز بمذاقها ورائحتها، وتحتوي على عدد من الأحماض الدهنية، من بينها حمض الأوليك، الموجود أيضًا في زيت الزيتون، والذي يمثل نحو 50% من الدهون الموجودة بها.

وأشارت إلى أن هذه الأحماض الدهنية تدخل في توفير الطاقة للجسم، كما تسهم في تكوين أغشية الخلايا، لافتة إلى أن لية الخروف تحتوي كذلك على 4 فيتامينات ذائبة في الدهون، هي فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين K، وهي فيتامينات ترتبط وظائفها بصحة العظام والأسنان والبشرة والشعر والنظر.

إجمالي كمية الدهون المستهلكة

وحذرت استشاري التغذية ، من الاعتقاد بأن احتواء لية الخروف على عناصر غذائية يجعل تناولها مفتوحًا دون قيود، مؤكدة أن جميع مصادر الدهون، سواء اللية أو الزبدة أو السمنة أو الزيوت النباتية، تمنح الجسم 9 سعرات حرارية لكل جرام، وهو ما يستدعي الانتباه إلى إجمالي كمية الدهون المستهلكة يوميًا.

وأضافت أنه يمكن إذابة لية الخروف واستخدام الدهون الناتجة عنها في الطهي بدلًا من إضافة مصادر أخرى للدهون، مشيرة إلى أنها تتميز بدرجة من الثبات الحراري، إلا أن ذلك لا يعني أنها تتفوق صحيًا على جميع أنواع الزيوت أو أنها مناسبة للاستخدام بكميات كبيرة.

ونبهت عز الدين إلى ضرورة توخي الحذر عند تناول الدهون الحيوانية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مشكلات المرارة أو حصواتها، مؤكدة أهمية مراعاة الحالة الصحية لكل شخص وعدم الإفراط في استهلاك لية الخروف مهما كانت قيمتها الغذائية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن التنوع والاعتدال في مصادر الدهون يظلان من أهم قواعد التغذية السليمة، وأن وجود الفيتامينات والأحماض الدهنية في أحد الأطعمة لا يعني بالضرورة أن الإكثار منه يحقق فوائد صحية أكبر.

التغذية إعداد الطعام الزيوت النباتية الأحماض الدهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

ترشيحاتنا

الجيش الملكي

الجيش الملكي المغربي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للسيدات بعد الفوز على صنداونز

إيفان بارتون

الحكم السلفادوري يفجر أزمة.. اعتراض بيراميدز وموقف مفاجئ من الأهلي |خاص

أرسين فينجر

أرسين فينجر يقرر عدم الترشح لرئاسة الفيفا

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد