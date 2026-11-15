استشاري تغذية تكشف مفاجأة عن «لية الخروف».. 4 فيتامينات مهمة وفوائد لا يعرفها كثيرون

أثارت الدكتورة منال عز الدين، استشاري التغذية، الجدل حول القيمة الغذائية لـ«لية الخروف»، ومدى إمكانية استخدامها بديلًا للسمنة والزبدة والزيوت النباتية في إعداد الطعام، موضحة أنها تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية والفيتامينات، لكنها تحتاج إلى ضوابط في الاستهلاك لتجنب الإفراط في تناول الدهون.

عدد من الأحماض الدهنية

وقالت عز الدين، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي تقدمه سارة سامي وآية شعيب وشريف بديع على قناة صدى البلد، إن لية الخروف تتميز بمذاقها ورائحتها، وتحتوي على عدد من الأحماض الدهنية، من بينها حمض الأوليك، الموجود أيضًا في زيت الزيتون، والذي يمثل نحو 50% من الدهون الموجودة بها.

وأشارت إلى أن هذه الأحماض الدهنية تدخل في توفير الطاقة للجسم، كما تسهم في تكوين أغشية الخلايا، لافتة إلى أن لية الخروف تحتوي كذلك على 4 فيتامينات ذائبة في الدهون، هي فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين K، وهي فيتامينات ترتبط وظائفها بصحة العظام والأسنان والبشرة والشعر والنظر.

إجمالي كمية الدهون المستهلكة

وحذرت استشاري التغذية ، من الاعتقاد بأن احتواء لية الخروف على عناصر غذائية يجعل تناولها مفتوحًا دون قيود، مؤكدة أن جميع مصادر الدهون، سواء اللية أو الزبدة أو السمنة أو الزيوت النباتية، تمنح الجسم 9 سعرات حرارية لكل جرام، وهو ما يستدعي الانتباه إلى إجمالي كمية الدهون المستهلكة يوميًا.

وأضافت أنه يمكن إذابة لية الخروف واستخدام الدهون الناتجة عنها في الطهي بدلًا من إضافة مصادر أخرى للدهون، مشيرة إلى أنها تتميز بدرجة من الثبات الحراري، إلا أن ذلك لا يعني أنها تتفوق صحيًا على جميع أنواع الزيوت أو أنها مناسبة للاستخدام بكميات كبيرة.

ونبهت عز الدين إلى ضرورة توخي الحذر عند تناول الدهون الحيوانية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مشكلات المرارة أو حصواتها، مؤكدة أهمية مراعاة الحالة الصحية لكل شخص وعدم الإفراط في استهلاك لية الخروف مهما كانت قيمتها الغذائية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن التنوع والاعتدال في مصادر الدهون يظلان من أهم قواعد التغذية السليمة، وأن وجود الفيتامينات والأحماض الدهنية في أحد الأطعمة لا يعني بالضرورة أن الإكثار منه يحقق فوائد صحية أكبر.