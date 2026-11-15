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رئيس وزراء باكستان يستجيب لدعوة وزير الخارجية لزيارة مصر .. وتحركات لتعزيز التنسيق بين البلدين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يستجيب لدعوة وزير الخارجية لزيارة مصر .. وتحركات لتعزيز التنسيق بين البلدين

الرئيس السيسي و رئيس وزراء باكستان
الرئيس السيسي و رئيس وزراء باكستان
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية، أن رئيس الوزراء شهباز شريف، تلقى دعوة من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي لزيارة مصر، مشيرة إلى أن الجانب الباكستاني استجاب للدعوة بصورة إيجابية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره المصري، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان، أن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، في ضوء التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الجانبان، على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة وإسلام آباد، بما يعزز العلاقات بين البلدين ويدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات المصرية الباكستانية والتواصل المستمر بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية، بما يعكس حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي.

وزارة الإعلام الباكستانية شهباز شريف بدر عبد العاطي زيارة مصر وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار

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