الهلال الأحمر يستقبل القافلة 101 من المصابين الفلسطينيين عبر ميناء رفح البري

استقبل الهلال الأحمر الدفعة الأولى بعد الـ100 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج عبر ميناء رفح البري، كما ودّع المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

ورافقت فرق الهلال الأحمر المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الفلسطينيين خلال مراحل العبور، لتقديم الدعم والمساندة لهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي، خاصة للأطفال وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر تواجده في ميناء رفح البري منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.