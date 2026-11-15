رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات إيران في الولايات المتحدة.. ويقدم إحاطة لمجلس الوزراء

عاد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، إلى إسرائيل قادماً من الولايات المتحدة، عقب زيارة أجرى خلالها محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، تناولت آخر التطورات المتعلقة بالملف الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غوفمان أطلع خلال زيارته مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، إلى جانب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف، على أحدث المعلومات والتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية بشأن إيران.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الموساد إحاطة إلى أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماعه، تتضمن آخر المستجدات المتعلقة بإيران، قبل أن يعقد اجتماعاً منفصلاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإطلاعه شخصياً على نتائج زيارته والتطورات الاستخباراتية.

وتأتي زيارة غوفمان إلى واشنطن في ظل استمرار الاهتمام الإسرائيلي بالتطورات الإيرانية، والتنسيق الاستخباراتي والأمني بين تل أبيب وواشنطن بشأن طهران.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن رئيس الموساد سيضع المسؤولين الإسرائيليين أمام أحدث المعطيات التي حصل عليها خلال محادثاته في الولايات المتحدة.