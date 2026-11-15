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مصادر لـصدى البلد: تأجيل اختيار رئيس برلمانية الوفد بالنواب بعد انتخابات المكتب التنفيذي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر لـصدى البلد: تأجيل اختيار رئيس برلمانية الوفد بالنواب بعد انتخابات المكتب التنفيذي

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد غدا  إلى ما بعد انتخابات المكتب التنفيذي مع استمرار النائب محمد عبد العليم داوود قائما بعمل رئيس الهيئة البرلمانية للوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، نظرا لابداء  اكثر من نائب رغبته في الترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذه الأسماء هي النائب محمد عبد العليم داوود والنائب أيمن محسب والنائب ياسر الهضيبي والنائبة نشوى الشريف.

وأشارت المصادر إلى أن النائب محمد عبد العليم داوود هو الأقرب لتولي منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

حزب الوفد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد النائب محمد عبد العليم داوود النائب ياسر الهضيبي

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