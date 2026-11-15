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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمحافظة الإسكندرية

قافلة طبية شاملة
قافلة طبية شاملة
أ ش أ

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بحي "العجمي" وحي "الورديان" محافظة الإسكندرية، على مدار 4 أيام من (9 – 12) نوفمبر الجاري، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

وأفادت الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن تنظيم هذه القافلة يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية والمتنوعة للمواطنين بمختلف المحافظات، وخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد.

ونوهت رئيس اللجنة، من خلال تقريرها، إلى أن القافلة قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حرص اللجنة على الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن أعمال القافلة على مدار الأيام الأربعة، أسفرت عن الكشف على إجمالي 3180 مواطنًا؛ حيث تم الكشف على 1414 حالة في تخصص الرمد، وصرف 692 نظارة طبية للمواطنين المستحقين، إلى جانب تحديد 137 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن الكشف على 1766 حالة من خلال العيادات الشاملة، وتحديد 125 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، موضحةً أنه تم صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها.

وأكدت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الصحية.

وأشارت في تقريرها إلى أنه في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تم عقد لقاء مع محافظ الاسكندرية، وبحضور ممثلي اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والاستجابة للاستغاثات الطبية، بما يسهم في تعزيز رضا المواطنين والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه أشاد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، خلال هذا اللقاء، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في دعم المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية، مثمنًا التعاون القائم بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم القوافل الطبية والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأعربت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على التعاون المثمر والتنسيق والدعم المقدم خلال أعمال القافلة، بما ساهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قافلة طبية

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