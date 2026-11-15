يديعوت أحرونوت: تعثر جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل بعد اجتماع ياشار والليكود

كشف صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، على تفاصيل الاجتماع بين حزبي «ياشار!» والليكود الإسرائيليين، عدم إحراز أي تقدم نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم اللقاء الذي جمع ممثلين عن الحزبين لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول كبير في كتلة التغيير قوله إن الاجتماع لم يسفر عن أي اختراق أو تقدم ملموس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، في مؤشر على استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف المعنية.

ويأتي ذلك في أعقاب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت، إلى بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط تحركات سياسية تستهدف إعادة ترتيب المشهد الحزبي في إسرائيل.