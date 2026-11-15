وزير خارجية لبنان : نعمل على حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان الذي عانى من الحروب والتدخلات يدرك قيمة تحويل الدول إلى ساحات للصراعات الإقليمية.

جاء ذلك في تصريحات خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في أبو ظبي.

وشدد الوزير اللبناني على ان الدولة لا تكتسب مكانتها من قدرتها على خوض الحروب بل من قدرتها على تجنبها وحماية شعبها وصناعة الفرص له.

وحمل خطاب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من العاصمة الإماراتية أبو ظبي رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تمحورت حول استعادة الدولة اللبنانية قرارها السيادي، وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وإبعاد لبنان عن صراعات المنطقة، بالتوازي مع التأكيد على أهمية إعادة بناء العلاقات مع دول الخليج وتعزيز الثقة العربية بلبنان.

كما أعرب رجّي عن تقديره للدور الإماراتي، قائلاً: "نقدّر عاليًا ما قدمته دولة الإمارات للبنان واللبنانيين"، في موقف عكس أهمية العلاقات بين البلدين وحرص بيروت على تعزيز التعاون مع دول الخليج.

وبيّن أن استعادة الدولة قرارها ليست مجرد مطلب سياسي، بل شرط أساسي لبقاء لبنان ونهوضه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بناء اقتصاد مزدهر أو استعادة ثقة المستثمرين في ظل وجود سلاح خارج الشرعية، واستمرار وجود قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية.

وشدّد على أن لبنان يعمل على حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مع اعتماد الدبلوماسية وسيلة لحماية مصالحه واستعادة حقوقه.