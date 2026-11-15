قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان

شهدت الأجواء اللبنانية تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي، الذي نفذ غارة وهمية فوق جرود عكار والهرمل، في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وفي قضاء النبطية في جنوب لبنان، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة كفرتبنيت، فيما نفذ غارة أخرى على أطراف بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان.

وفي مدينة صور وبلدات القضاء، حلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض، وسط استمرار التحليق الجوي الاسرائيلى في عدد من المناطق اللبنانية.

وأتي هذا التصعيد الجوي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، مع تسجيل تحليق للطائرات الحربية والمسيرة في مناطق عدة، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على عدد من البلدات الجنوبية؛ ما يثير حالة من الترقب و الحذر لدى الأهالي، ولاسيما في المناطق القريبة من مواقع الاستهداف.