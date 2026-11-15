قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي
«قوى عاملة النواب» تطالب «الصحة» بتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات
بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
وزير الداخلية السوري: اتفقت مع نظيري اللبناني على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات
مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة
أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد
«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز
تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع.. ويؤكد: نشجع شركات التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على زيادة نسب المكون المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء

نفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ماتردد عن فرض عدد محدد من محاضر سرقة الكهرباء على موظفى الضبطية القضائة بشركات التوزيع، مؤكدة أن محاضر سرقة الكهرباء لاتتم عشوائيا وإنما هناك شروط اذا لم تتوافر فيها  يتم بطلان محضر السرقة واهمها التصوير بالفيديو .

وتابع المصدر أنه يتم تحفيز الموظفين للتفتيش على سارقى التيار وليس اجبارهم على تحقيق عدد معين من المحاضر دون دقة وصحة واقعة السرقة.

كان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن محضر سرقة تيار الذى لا يتم تصويره بالفيديو يتم إلغاؤه  من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان لها، أنها تعمل في إطار منظومة متكاملة من الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي لحالات التعدي على الطاقة الكهربائية، وذلك للحفاظ على المال العام وصون موارد الدولة وضمان الاستدامة المالية والاستمرارية في تقديم الخدمات الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تستند إلى كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الممنوحون صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة، حيث يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع المتعلقة بالمخالفات في حدود اختصاصاتهم، وبما يضمن الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني أو الإضرار بهم.

 شروط  صحة محضر سرقة الكهرباء 

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- تصوير واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

وزارة الكهرباء محاضر سرقة الكهرباء وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الزراعة تستنبط 128 صنفًا جديدًا لتعزيز الإنتاج وتقليل الاستيراد

مدحت العدل

مدحت العدل: الجمهور أعاد اكتشاف المسرح.. وأحلم بتخليد رائدات السينما المصرية

غزة

غزة.. أطفال تحت وطأة الكارثة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد