محمد رمضان يرحب بزيارة صادق الصباح إلى لوكيشن تصوير عشماوي في مصر

رحب الفنان محمد رمضان بزيارة المنتج صادق الصباح إلى لوكيشن تصوير مسلسل «عشماوي» في مصر، وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «نورت مصر، وتصوير مسلسلك الثاني معايا بعد ابن حلال اللي تصدر المشاهدات وسط العمالقة في رمضان 2014».

محمد رمضان

وأضاف محمد رمضان في تعليقه أنه يعلم أن الجمهور مشتاق لعمل فني يجمع العائلة العربية بمختلف طبقاتها، في إشارة إلى التعاون الجديد الذي يجمعه بالمنتج صادق الصباح.

ويُعد مسلسل «عشماوي» ثاني تعاون يجمع محمد رمضان بالمنتج صادق الصباح، بعد مسلسل «ابن حلال» الذي عُرض في موسم رمضان 2014.