شوبير يثير الغموض حول موقف الأهلي من ضم إبراهيم عادل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات بشأن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع إبراهيم عادل، لاعب الجزيرة الإماراتي، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام القلعة الحمراء بالحصول على خدمات اللاعب.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي، إنه استفسر من بعض المسؤولين داخل النادي الأهلي عن حقيقة وجود مفاوضات لضم إبراهيم عادل، لكنه لم يحصل على إجابة واضحة بشأن الأمر.

وأوضح شوبير: «سألت في الأهلي عن قصة إبراهيم عادل، قالولي لحد دلوقتي مفيش كلام، ولما يقولولك مفيش كلام تقلق، أصل ممكن يبقى فيه كلام والكلام بيجيب كلام، مش عايزة كلام يعني».