أسيف كاباديا: أشجع ليفربول منذ قرابة الـ 50 عاما وكنا محظوظين بوجود محمد صلاح.. حوار

حل المخرج البريطاني أسيف كاباديا -الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه الوثائقي “إيمي” عام 2015- ضيفا على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 47، من خلال ماستر كلاس، تحدث فيها عن كواليس أعمالها الفنية واختياراته لعناصر الصناعة.

والتقى موقع صدى البلد الإخباري، بالمخرج البريطاني الكبير أسيف كاباديا، بعد ندوته، ليتحدث عن أبرز أعماله الفنية، وسر حبه لنادي ليفربول وللنجم المصري محمد صلاح.

وفي بداية اللقاء، قال أسيف كاباديا، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن هذه هي الزيارة الأولى له في مصر، وإنه لم يقض فيها سوى يوم واحد، ولم يرى الكثير من معالمها، مشيرا إلى أنه شاهد المتحف الكبير والأهرامات من بعيد، كما شاركت في جلسة نقاشية. ويأمل بأن يتمكن من العودة وقضاء وقت أطول هنا.

وتحدث أسيف، عن أفلامه الوثائقية وسر اختياره بشخصيتي (إيمي واينهاوس وديجو مارادونا) لعمل أفلاما توق حياتهما.

وقال أسيف كاباديا، إنه اختار إيمي واينهاوس، لتناول قصتها لأنه يعيش في لندن، وكان يسكن بالقرب منها بمنطقة “كامدن”، فكانت مرتبطة بمحيطه المباشر، حيث عاشت هي ودارت أحداث قصتها.

وتابع أسيف كاباديا: «لقد أخرجت العديد من الأفلام عن شخصيات من مختلف أنحاء العالم، مثل فيلم "أيرتون سينا" وغيره، وصورت أعمالاً في الهند وفي شمال لندن، لكنني لم أصنع فيلماً في لندن منذ فترة طويلة. كان الأمر أشبه بصناعة فيلم عن المكان الذي أنتمي إليه، وكانت إيمي واينهاوس نموذجاً رائعاً لشخصية من شمال لندن، ولهذا السبب اخترت تقديم قصتها».

فيلم مارادونا

وأوضح أسيف كاباديا، أن سر اختياره لـ شخصية مارادونا لعمل فيلم وثائقي عنه جاء من منطلق حبه الكبير لكرة القدم، وهو يراه الأفضل على الإطلاق، مشيرا إلى أن شخصية الأسطورة الأرجنتيني مليئة بالدراما. ومناسبة لصنع فيلم.

سر حبه لـ محمد صلاح

وحول سر حبه للنجم المصري محمد صلاح، قال أسيف كاباديا: «أنا أشجع ليفربول منذ قرابة 50 عاماً، وقد عاصرت خلال هذه الفترة العديد من الفرق العظيمة واللاعبين الرائعين. لكن تلك الفترة التي تواجد فيها لدينا، فيرمينو، وماني، وصلاح، بقيادة يورجن كلوب المدرب، كانت فترة رائعة ومذهلة.

وتابع أسيف كاباديا: «أطفالي يعتقدون -بحكم صغر سنهم- أن كرة القدم تكون دائماً بالمستوى الذي كان عليه ليفربول في حقبة صلاح وماني وفيرمينو، لكن الواقع ليس كذلك. فصلاح كان رائعاً، وفي موسمه الأول، سجل أكثر من 40 هدفاً، وكنا محظوظين جداً بوجود محمد صلاح معنا. ولا أعتقد أن محمد صلاح كان محظوظاً بوجوده في ليفربول».

وحول إمكانية، عمل فيلم وثائقي عن حياة محمد صلاح، قال أسيف كاباديا: «ربما في يوم من الأيام أصنع فيلم عن حياته ولكن لا يمكن الجزم بذلك».