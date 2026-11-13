حسين فهمي يخطف الأنظار بلقطة عفوية مع كلب في مهرجان القاهرة السينمائي| صور

خطف الفنان حسين فهمي الأنظار خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، بعدما ظهر في لقطة عفوية وإنسانية أثناء مداعبته كلب على السجادة الحمراء، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان حسين فهمي خلال تفاعله مع الكلب، وسط إشادات باللقطة التي عكست جانبًا من الرحمة والرفق بالحيوان، بعيدًا عن أجواء الظهور الرسمي والاهتمام بإطلالات النجوم على السجادة الحمراء.

وحظيت اللقطة باهتمام الجمهور، الذي تفاعل معها باعتبارها واحدة من المواقف العفوية والإنسانية التي ميزت أجواء المهرجان، لتضيف مشهدًا مختلفًا إلى فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.