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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين فهمي يخطف الأنظار بلقطة عفوية مع كلب في مهرجان القاهرة السينمائي| صور

حسين فهمي
حسين فهمي
محمد بدران   -  
علا محمد

خطف الفنان حسين فهمي الأنظار خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، بعدما ظهر في لقطة عفوية وإنسانية أثناء مداعبته كلب على السجادة الحمراء، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان حسين فهمي خلال تفاعله مع الكلب، وسط إشادات باللقطة التي عكست جانبًا من الرحمة والرفق بالحيوان، بعيدًا عن أجواء الظهور الرسمي والاهتمام بإطلالات النجوم على السجادة الحمراء.

وحظيت اللقطة باهتمام الجمهور، الذي تفاعل معها باعتبارها واحدة من المواقف العفوية والإنسانية التي ميزت أجواء المهرجان، لتضيف مشهدًا مختلفًا إلى فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفنان حسين فهمي حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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