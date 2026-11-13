اليوم.. «جحيم العابرين» في عرض عالمي أول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعرض اليوم الجمعة 13 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ47، فيلم «جحيم العابرين» للمخرجة هناء العمير، في عرضه العالمي الأول بقسم عروض منتصف الليل، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



تدور أحداث الفيلم، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، على طريق جبلي يشتهر بحوادث الاختفاء والجرائم، حيث تصادف شابة رجلًا بجوار سيارته المعطلة، ويطلب منها توصيله إلى أقرب محطة، لتنطلق بذلك رحلة ليلية تزداد غرابة وخطورة مع تقدم الأحداث.



هناء العمير كاتبة ومخرجة ومنتجة سعودية حائزة على جوائز، أصبحت سلسلتها «وساوس» أول عمل سعودي أصلي على منصة نتفليكس. وتشمل مسيرتها الفوز بجائزة النخلة الذهبية عن فيلم «شكوى»، والحصول على منحة معمل البحر الأحمر بقيمة 500 ألف دولار عن سيناريو «شرشف». وإلى جانب أعمالها الإبداعية، التي تضم أفلامًا مثل «بعيدًا عن الكلام» و«أغنية البجعة»، تولت منصب رئيسة جمعية السينما السعودية.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.