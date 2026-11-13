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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون خلال شهري يناير وفبراير، موضحة أننا نعيش حاليًا النصف الثاني من فصل الخريف، إلا أن الأجواء بدأت تأخذ طابعًا شتويًا.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لم يبدأ حتى الآن، رغم الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة، والتي وصلت خلال بعض فترات الليل إلى 12 درجة مئوية.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

 

وأوضحت أن درجات الحرارة اليوم ترتفع بمعدل درجة واحدة مقارنة بأمس، لتصبح حول معدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وتوقعت أن يشهد الأسبوع المقبل أجواءً دافئة ومستقرة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات المساء والليل، محذرة المواطنين من الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجات الحرارة وإهمال ارتداء الملابس المناسبة.

نصائح للأسر قبل الذهاب إلى المدارس

وطالبت منار غانم الأسر بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، وضرورة توفير ملابس خريفية مناسبة للأطفال، خاصة خلال توجههم إلى المدارس في الصباح الباكر، تجنبًا للتعرض لبرودة الطقس.

تحذير من الشبورة المائية

 

وحذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، خاصة مناطق من الساحل الشمالي الغربي والوجه البحري ووسط سيناء.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، والالتزام بتعليمات المرور لتجنب الحوادث.

فرص سقوط أمطار ونشاط للرياح

 

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسب حدوث تتراوح بين 30 و40%، على مناطق من حلايب وشلاتين، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الوجه البحري.

وأضافت أن الطقس سيشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

الأرصاد فصل الشتاء الطقس تقلبات الطقس العامة للأرصاد الجوية فصل الخريف

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