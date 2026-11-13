روسيا.. الدفاعات الجوية تتصدى لـ 467 مسيرة

أعلنت السلطات الروسية نجاح الدفاعات الجوية بالعاصمة في التصدي لهجمات 467 مسيرة على العاصمة وضواحيها منذ مساء أمس حتى صباح اليوم.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن جافتين تحملان أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود جنوب غرب أوديسا وفي ميناء تشيرنومورسك.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف السفن المحملة بالمعدات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج باستخدام الطائرات المسيّرة".



وأضاف البيان: "تم استهداف سفينتين للشحن الجاف تحملان أسلحة ومعدات عسكرية في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، وفي ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا