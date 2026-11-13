أزمة ثقة بين رموز الزمالك ومجلس الإدارة بسبب شركة الكرة.. ومخاوف من استغلال الملف انتخابيا

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود أزمة ثقة متزايدة بين عدد من رموز وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ومجلس إدارة النادي الحالي، على خلفية تصريحات حسين لبيب بشأن تأسيس شركة الكرة، في ظل تساؤلات حول توقيت اتخاذ هذه الخطوة والأهداف الحقيقية من ورائها.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن هناك حالة من التخوف لدى عدد من أعضاء الجمعية العمومية من أن يكون الإصرار على تأسيس شركة الكرة في الوقت الحالي مرتبطًا بأهداف انتخابية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، وليس فقط بهدف معالجة الأزمات المالية التي يعاني منها النادي.

وأشار إلى أن حالة فقدان الثقة تعود إلى وعود سابقة أطلقها بعض أعضاء المجلس خلال الانتخابات الماضية، وعلى رأسها ملف أرض أكتوبر، التي جرى الحديث عن دورها في توفير موارد مالية ضخمة لخزينة النادي، قبل سحبها، إلى جانب ملف أحمد سيد زيزو، الذي جرى التأكيد وقتها على أنه أحد الأصول المهمة للنادي وأن الإدارة ستنجح في تجديد عقده، قبل رحيله مجانًا إلى الأهلي، رغم وجود عروض سابقة من نادي الشباب السعودي وصلت قيمتها إلى 6 ملايين دولار، بحسب ما ذكره.

وأضاف أن بعض الأعضاء والرموز يتساءلون حاليًا عن الضمانات التي تؤكد أن تأسيس شركة الكرة سيكون الحل الحقيقي للأزمات المالية، وليس مجرد خطوة تستهدف تحقيق مكاسب انتخابية لبعض أعضاء المجلس الحالي، الذين سبق لهم تقديم وعود مشابهة قبل الانتخابات الماضية.

وتطرق أمير هشام إلى موقف هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، مؤكدًا أنه يستعد لخوض الانتخابات المقبلة، رغم الانتقادات الموجهة إلى إدارته لعدد من الملفات، وعلى رأسها ملف ألعاب الصالات، الذي شهد نتائج وصفها بالكارثية، كما أشار إلى ظهور أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة، مجددًا خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة غياب امتدت لنحو أربعة أشهر، وهو ما زاد من تساؤلات البعض بشأن التحركات المرتبطة بالمرحلة الانتخابية.

وكشف أن فاروق جعفر طرح تساؤلًا مهمًا خلال جلسة مجلس الإدارة مع رموز النادي، بشأن الإصرار على تأسيس شركة الكرة، رغم أن المدة المتبقية للمجلس الحالي لا تتجاوز سبعة أو ثمانية أشهر، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هناك أهدافًا أخرى وراء الإسراع في إنشاء الشركة، من بينها رغبة بعض أعضاء المجلس في التواجد داخل هيكلها الإداري.

وانتقد أمير هشام غياب الوضوح في تصريحات حسين لبيب بشأن المستثمرين المحتملين لشركة الكرة، موضحًا أن رئيس الزمالك تحدث في بعض الأحيان عن عدم وجود مستثمرين، قبل أن يشير في مناسبات أخرى إلى وجود مستثمرين جاهزين للدخول في المشروع، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك بشأن حقيقة الموقف.

كما أبدى استغرابه من تفاؤل حسين لبيب بإقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن رئيس النادي أكد كذلك عدم دخول أي عضو من مجلس الإدارة الحالي في شركة الكرة، رغم أن القانون يسمح لأعضاء المجلس بالتواجد فيها.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن ملف شركة الكرة في الزمالك يحتاج إلى مزيد من الشفافية والوضوح، مطالبًا مجلس الإدارة بتقديم إجابات واضحة لأعضاء الجمعية العمومية بشأن طبيعة المشروع، والمستثمرين المشاركين فيه، وآليات إدارته، والضمانات التي تحقق استفادة النادي منه، حتى لا تتحول خطوة يُفترض أن تكون وسيلة لإنقاذ النادي ماليًا إلى محور جديد للخلافات والشكوك الانتخابية.