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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين لبيب يكشف تفاصيل رحيل بيزيرا وعبد المجيد.. وخطة الزمالك لإنهاء أزمة المستحقات

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن العديد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء، أبرزها كواليس رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، والمدافع حسام عبد المجيد، بالإضافة إلى خطة الإدارة للتعامل مع أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين والقضايا المالية الموقعة على النادي.

وقال حسين لبيب، في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة «أون سبورت»، إن الزمالك خسر لاعبًا مهمًا برحيل خوان بيزيرا، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم موسمًا مميزًا مع الفريق، لكنه تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا وامتيازات لم يكن النادي قادرًا على توفيرها.

وأوضح رئيس الزمالك أن صفقة بيع بيزيرا بلغت نحو 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار حوافز ومكافآت، فضلًا عن تنازل اللاعب ووكيله عن 900 ألف دولار كانت مستحقة على النادي، مؤكدًا أن الصفقة حققت مكاسب مالية مهمة للقلعة البيضاء.

حسين لبيب يتحدث عن رحيل حسام عبد المجيد

وتطرق لبيب إلى ملف رحيل حسام عبد المجيد إلى لودوجوريتس البلغاري، مؤكدًا أن اللاعب كان واضحًا بشأن رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وأنه أصبح خارج حسابات الزمالك حاليًا.

وأضاف أن النادي يمتلك مجموعة مميزة من الناشئين، مشددًا على أن قطاع الناشئين يضم عناصر واعدة قادرة على الحصول على فرصتها مع الفريق الأول وتعويض رحيل بعض اللاعبين.

خطة الزمالك لحل أزمة المستحقات المتأخرة

وعن الأزمة المالية ومستحقات اللاعبين، أكد رئيس الزمالك أن الإدارة تعمل على سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب تسوية بعض القضايا المرفوعة ضد النادي، من خلال العائدات المالية لصفقات بيع اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تأسيس شركة الكرة سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي، والمساهمة في إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين، موضحًا أن الإدارة لم تكن تتوقع حجم المديونيات التي وجدتها عند تولي المسؤولية، في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي واجهت النادي.

موقف فتوح وشيكو بانزا وعدي الدباغ من الرحيل

وبشأن مستقبل أحمد فتوح وشيكو بانزا وعدي الدباغ، أكد لبيب انفتاح إدارة الزمالك على دراسة العروض المقدمة للاعبين خلال الفترة المقبلة، لكنه أوضح أن النادي رفض رحيل فتوح في الصيف الماضي، خاصة أن العرض جاء بعد الاستغناء عن بيزيرا وحسام عبد المجيد.

وكشف رئيس الزمالك عن وجود نية للدخول في مفاوضات مع فتوح واللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، بهدف تجديد تعاقداتهم، مؤكدًا أنه لم تُعقد أي جلسات رسمية حتى الآن.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها من جماهير الزمالك، شدد لبيب على تقديره للجماهير ووعيها، مؤكدًا أنه لا يشعر بالحزن بسبب انتقاداتهم، وأن هدف الإدارة هو المنافسة بقوة على بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك حقق لقب الدوري في الموسم الماضي بفضل جماهيره التي لعبت الدور الأكبر في الإنجاز، كما أشاد بمحمود حمدي الونش، واصفًا إياه بأنه من أفضل اللاعبين أخلاقًا وعلى المستوى الرياضي في مصر

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة حسين لبيب

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