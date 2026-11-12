الزمالك يكتفي بودية البنك الأهلي بعد إلغاء مواجهة الاتحاد السكندري استعدادا للجونة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، الاكتفاء بخوض مباراة ودية واحدة، أمام فريق البنك الأهلي في الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، في إطار استعدادات الأبيض لخوض مباراة الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد إلغاء المباراة الودية التي كان سيخوضها الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 15 نوفمبر الجاري، بسبب ارتباط الفريق السكندري بخوض مباراة الجونة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.