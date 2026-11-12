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رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق: سيادة مصر على سيناء مطلقة ولا يحق لأحد التدخل في تجهيزاتها الدفاعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق: سيادة مصر على سيناء مطلقة ولا يحق لأحد التدخل في تجهيزاتها الدفاعية

اللواء أركان حرب محمد الشهاوي
اللواء أركان حرب محمد الشهاوي
محمد كمال

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، إن خوض المعارك العسكرية لا ينبغي أن يكون مدفوعًا بالعاطفة، وإنما يتطلب دراسة دقيقة لموازين القوى، وتقييم مستوى تفوق الطرف الآخر، وحجم الدعم الدولي المقدم له.

واستشهد الشهاوي، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «الشمس»، بالآية القرآنية: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية والعقيدة العسكرية تفرضان الإعداد الكامل ودراسة إمكانيات العدو قبل اتخاذ قرار المواجهة.

وأوضح أن الاستعداد المسبق يمثل ضرورة لتجنب الوقوع في فخاخ الاستدراج التي قد تدبرها قوى معادية لجر المنطقة إلى حروب استنزاف غير محسوبة، مشيرًا إلى أن الدخول في المعارك ليس أمرًا سهلًا، بينما قد تكون تكلفة الخروج منها باهظة.

وضرب رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق مثالًا بما وصفه بالورطة الأمريكية الحالية في مواجهة إيران، منذ انطلاق التوترات في 28 فبراير من العام الجاري، للتأكيد على أن حسابات الدخول في الحروب تختلف عن حسابات إنهائها.

واستحضر الشهاوي حرب أكتوبر عام 1973، باعتبارها النموذج الأمثل للتخطيط العلمي الدقيق ومقارنة القوات، مؤكدًا أن الجيش المصري أثبت أن تحقيق النصر يرتبط بالإعداد العلمي المسبق والجاهزية الكاملة، بما يضمن ردع أي عدوان واستعادة الحقوق المسلوبة.

وفيما يتعلق بسيناء، أكد الشهاوي أن السيادة المصرية على كل شبر من أراضيها «مطلقة»، مشددًا على أن مصر تمتلك كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من تجهيزات هندسية ودفاعات متطورة، إلى جانب إنشاء مراكز قيادة استراتيجية مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية والقنابل النووية والنبضات الكهرومغناطيسية.

ولفت إلى أن طبيعة الحروب المعاصرة لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية، مثل الدبابات في مواجهة الدبابات أو الطائرات في مواجهة الطائرات، بل تحولت إلى حروب تكنولوجية وإلكترونية متطورة، وهو ما يفرض على الدول امتلاك مختلف أسباب القوة والردع لحماية مقدراتها وأمنها القومي، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.

سيناء السيادة المصرية حرب أكتوبر محمد الشهاوي

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