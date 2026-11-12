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وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
أ ش أ

 استقبل وفد من وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب القوس والسهم، عقب عودتها من المشاركة المميزة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار 2026، والتي حقق خلالها المنتخب المركز الرابع في منافسات فردي الرجال، إلى جانب تسجيل أعلى رقم تأهيلي للنهائيات.

وكان إسماعيل عز الدين لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، حقق رقمًا جديدًا لم يسبق لأي لاعب أفريقي أو مصري تحقيقه في منافسات أولمبياد الشباب، بعدما تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 650 نقطة، والذي سبق أن حققه اللاعب في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالجزائر.

في حين حققت نواري السيد، لاعبة المنتخب، نتائج مميزة، بعدما تأهلت إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على المصنفة الثانية وبطلة كوريا الجنوبية.

وحضر الاستقبال الدكتور عبد الأول محمد مدير عام الإدارة العامة للرياضة التنافسية وأداء المنتخبات القومية، الذي نقل إلى اللاعبين وأعضاء البعثة تحيات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتهانيه، كما نقل تهنئته إلى هاني حسين رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، وأحمد سامح الأمين العام للاتحاد، مثمنًا الجهود التي بذلوها خلال دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

وزارة الشباب والرياضة منتخب القوس والسهم دورة الألعاب الأولمبية

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