من بنغازي إلى دمشق.. سوريا تستعيد طائرة عسكرية ظلت عالقة في ليبيا

كشفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، أن دمشق استعادت طائرة تابعة للقوى الجوية السورية، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي في دولة ليبيا.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن استعادة الطائرة جاءت؛ بعد متابعة قيادة القوى الجوية السورية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع الجهات الليبية المعنية.

وأعربت وزارة الدفاع السورية عن تقديرها لدور الحكومة الليبية، وتثمّن تعاون الجهات الليبية المعنية، وما قدّمته من تسهيلات أسهمت في استعادة الطائرة.

وفي سياق آخر، فكّك جهاز الاستخبارات العامة السوري، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في حلب، شمال غرب سوريا، خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وألقى القبض على 4 من أفرادها، أُصيب أحدهم إثر اشتباك مع القوى الأمنية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي السوري- اليوم الخميس في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن العملية أسفرت عن تحرير شخص مختطف، كانت الخلية تساوم عائلته على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، إضافة إلى ضبط أسلحة ومواد متفجرة، شملت قذائف وقنابل وصواعق وذخائر متنوعة، كانت بحوزة أفراد الخلية.