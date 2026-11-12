تركمانستان تطلب الانضمام إلى الإيسيسكو بعضوية كاملة خلال لقاء في «كوب 31»

بحث رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان ووزير خارجيتها، مع الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سبل تعزيز التعاون بين تركمانستان والإيسيسكو وتوسيع نطاقه، وذلك في جناح تركمانستان بـ"مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" (كوب 31)، بمدينة أنطاليا في تركيا.

وأفاد بيان للإيسيسكو، اليوم، بأن ميريدوف أوضح أن الزعيم الوطني للشعب التركماني رئيس مجلس الشعب قربان قولي بردي محمدوف، وجّه ببحث فرص التعاون مع الإيسيسكو في عدد من المجالات، وأعرب عن رغبة بلاده في الانضمام إلى الإيسيسكو بصفة دولة عضو كاملة العضوية، بعد حصولها على صفة مراقب خلال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة، التي عُقدت في قازان في مايو 2026.

ورحب الدكتور المالك، برغبة الحكومة التركمانية في الانضمام إلى الإيسيسكو، مؤكداً أن ما تتمتع به تركمانستان من تاريخ عريق وثقافة متميزة يجعل انضمامها إضافة نوعية للمنظمة. وأكد أن الإيسيسكو ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون مع تركمانستان وتوثيق صلاتها بدول العالم الإسلامي في مجالات اختصاص المنظمة.

واقترح المدير العام للمنظمة، تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المشتركة في تركمانستان، وإقامة منتديات ومؤتمرات فيها.

كما اقترح بحث اختيار إحدى المدن التركمانية عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2028، وإمكانية استضافة تركمانستان إحدى دورات المجلس التنفيذي للإيسيسكو أو أحد مؤتمراتها الوزارية المتخصصة.