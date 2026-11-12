أنتوا بتعملوا إيه؟.. صغار يؤدون الصلاة داخل حمام سباحة وسط انتقادات واسعة

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين المتابعين، بعدما أظهر مجموعة من الأطفال وهم يؤدون الصلاة داخل حمام سباحة، في مشهد أثار استغرابًا واسعًا وفتح بابًا للنقاش حول ملاءمة المكان والظروف التي أُقيمت فيها الصلاة.

وتضمن الفيديو ظهور الأطفال مصطفين داخل مياه حمام السباحة، وهم يؤدون حركات الصلاة، دون ارتداء ملابس كاملة، وهو ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن استيائهم من المشهد، معتبرين أنه لا يتناسب مع قدسية الصلاة وحرمة الشعائر الدينية.

وانقسمت تعليقات المتابعين بشأن المقطع، إذ انتقد البعض ما ظهر فيه، مطالبين بضرورة احترام آداب الصلاة وتعليم الأطفال كيفية أداء العبادات بالشكل الصحيح، فيما دعا آخرون إلى التريث وعدم توجيه اللوم للأطفال، باعتبارهم صغارًا يحتاجون إلى التوعية والتوجيه من الكبار.

كما طالب عدد من المتابعين بضرورة معرفة ملابسات تصوير الفيديو والظروف التي ظهر خلالها الأطفال، قبل إصدار أحكام بشأن الواقعة، مؤكدين أهمية التعامل مع مثل هذه المواقف بعيدًا عن الإساءة أو التنمر عليهم.

دور الأسرة في توعية الأطفال بآداب الصلاة

وأعاد الفيديو فتح النقاش حول دور الأسرة في تعريف الأطفال بآداب الصلاة وتعليمهم احترام العبادات والشعائر الدينية، إلى جانب أهمية تقديم التوجيه الديني والتربوي لهم بأسلوب يتناسب مع أعمارهم، ويعزز ارتباطهم بالقيم الدينية بصورة صحيحة.

ولا يزال المقطع يحظى بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء بين منتقدي المشهد والداعين إلى التعامل معه بحكمة، مع التأكيد على أن مسؤولية التوجيه تقع على عاتق الكبار.