بمشاركة 50 طالبا .. جدارية "أكتوبر" تتوج ختام جولات "بستان الإبداع" بمعهد الغمرى الأزهري

اختتم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، فعاليات الموسم الثالث من مشروع "بستان الإبداع" التابع للإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، بجولة فنية وثقافية مميزة داخل معهد الغمري الأزهري النموذجي الابتدائي.

قاد الجولة الناقد التشكيلي محمد كمال مؤسس مشروع بستان الإبداع وفريق العمل بمشاركة 50 طالبا وطالبة، لتسجل هذه الفعالية بمحطتها ال 60 في مسيرة المشروع منذ انطلاقه.

شهدت الجولة حضور الفنان محمد عبد الهادي، مدير مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، كضيف شرف، حيث استُهلت الفعاليات بندوة تثقيفية قدمها الناقد التشكيلي محمد كمال تحت عنوان "عقيدة الانتصارات"، استعرض خلالها قيم الانتماء وبطولات الجيش المصري.

وعقب الندوة، انتقل التلاميذ إلى الجانب التطبيقي، حيث تعاونوا في تنفيذ ورسم جدارية فنية على القماش، جسدوا من خلالها بريشتهم وألوانهم مسيرة وملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة، واختُتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية التي وثقت أجواء التفاعل والإبداع بين التلاميذ وفريق العمل.

وفي سياق متصل، يستعد القائمون على المشروع حاليًا لتنظيم معرض فني شامل قريبًا، يضم أبرز الأعمال والنتاجات الإبداعية التي أبدعها الأطفال خلال جولات الموسم الثالث.