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طارق فهمي: نحتاج إلى حدث مفصلي لنقل الاتصالات الأمريكية الإيرانية لمرحلة جديدة من المفاوضات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: نحتاج إلى حدث مفصلي لنقل الاتصالات الأمريكية الإيرانية لمرحلة جديدة من المفاوضات

طارق فهمي
طارق فهمي
محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المشهد الراهن في المواجهة الأمريكية الإيرانية يحتاج إلى حدوث تطور مفصلي من شأنه تغيير أجواء الاتصالات الحالية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات بين الجانبين.

 تبادل الرسائل وإعادة تدوير الأفكار

وأوضح فهمي، خلال حوار عبر القناة الأولى المصرية، أن الاتصالات الجارية لا تزال تدور في إطار تبادل الرسائل وإعادة تدوير الأفكار السابقة، دون وجود مفاوضات مكتملة الأركان أو رؤية شاملة تحظى بتوافق الطرفين.

وأشار إلى أن المفاوضات السابقة بدأت بمسار بدا إيجابيًا، وشهدت طرح تفاهمات ومناقشة ملفات محددة، إلا أن سوء التقدير من الجانبين أدى إلى تعثر المسار وعدم الوصول إلى النتائج التي كانت مستهدفة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن استمرار التحركات الدبلوماسية دون معالجة الأخطاء التي ظهرت في بنية المفاوضات لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق اختراق حقيقي، مؤكدًا ضرورة وجود حدث مؤثر يعيد ترتيب الأولويات ويفتح المجال أمام استئناف التفاوض بصورة أكثر فاعلية.

ولفت فهمي إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركات متوازية على المستويين السياسي والأمني، إلى جانب الوساطات الإقليمية، إلا أن نجاح هذه التحركات يظل مرتبطًا بقدرتها على إحداث تغيير جوهري في مسار الأزمة.

مرحلة تبادل الرسائل ومناقشة الجزئيات

وأكد أن المطلوب هو الانتقال من مرحلة تبادل الرسائل ومناقشة الجزئيات إلى إطار تفاوضي واضح يعالج الملفات الخلافية ويمنع استمرار الدوران في الحلقة نفسها.

طارق فهمي المواجهة الأمريكية المواجهة الأمريكية الإيرانية

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