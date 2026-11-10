طارق فهمي: مصر أفشلت مخططات التهجير.. وتقدم وساطة فاعلة وإغاثة مستمرة لأهل غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية، أن مصر تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة لدعم قطاع غزة إنسانيا، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها القطاع مع حلول فصل الشتاء، وما تسببه الأمطار والسيول من تفاقم للأوضاع الإنسانية، مشددا على أن التحركات المصرية لم تتوقف عند تقديم المساعدات، بل امتدت إلى التحركات السياسية والدبلوماسية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإفشال مخططات التهجير.

وأوضح فهمي، خلال لقائه ببرنامج "العالم غدا"، بالقناة الأولى، أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على حضورها الفاعل داخل قطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو جهود الوساطة ومفاوضات توحيد الصف الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر كان لها دور محوري في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين، مستشهدا بتصريحات العديد من المسئولين الإسرائيليين الذين أقروا بدور القاهرة في إحباط هذه المخططات.

وأضاف أن إسرائيل كانت تنظر إلى عام 2026 باعتباره عام الحسم لتصفية القضية الفلسطينية، إلا أن هذا المخطط لم ينجح في ظل التحركات المصرية والأردنية، لافتا إلى أن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية لا تزال شديدة التأزم، في ظل مساعٍ تستهدف تفريغ القضية من مضمونها.

وأشار فهمي إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 60% من قطاع غزة، مقابل 40% لحركة حماس، موضحا أن المرحلة المقبلة من المفترض أن تشهد دخول اللجنة الفلسطينية لتولي مسئولية إدارة القطاع، مشيرا إلى أن مصر قامت بتدريب أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الفلسطينية للمشاركة في حفظ الأمن داخل غزة.

وشدد على تمسك مصر بفتح معبر رفح من الاتجاهين لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بدخول جميع الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى العلاج من قطاع غزة، وذلك في إطار الموقف المصري الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن المفاوض المصري يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع إسرائيل والأطراف الدولية المعنية بالأزمة، وأن التحركات المصرية تستهدف استكمال المسار السياسي، وتنفيذ استحقاقات الخطة الأمريكية بشأن غزة، وبدء عمليات إعادة الإعمار، بالتوازي مع العمل على دعم وحدة الصف الفلسطيني وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية يحظى بتقدير واسع على المستويين الرسمي والشعبي لدى الفلسطينيين، مؤكدا أن جهود القاهرة مستمرة بصرف النظر عن طبيعة الحكومة التي ستقود إسرائيل.

وفي سياق متصل، رأى فهمي أن آيزنكوت المكلف بتشكيل حكومة إسرائيل لن يقدم جديدا في الملفات الرئيسية للصراع، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه أزمة داخلية وانقساما سياسيا، بينما يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي والإقليمي.