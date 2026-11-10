مسعى أمريكي جديد لإنهاء الحرب.. أول محادثات روسية أوكرانية منذ 9 أشهر في أبوظبي

عقد مسؤولون روس وأوكرانيون، الثلاثاء، أول جولة من محادثات السلام المباشرة بين الجانبين منذ فبراير الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بوساطة أمريكية، ضمن تحرك جديد تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحادثات بأنها «مثمرة للغاية»، دون الكشف عن تفاصيل ما جرى بحثه، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماع كان «بناءً وموضوعيًا إلى حد بعيد»، مشيرًا إلى أنه تناول ملفات إنسانية وأمنية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الإفراج عن أسرى الحرب يمثل أولوية، موضحًا أن المباحثات تناولت بالتفصيل طبيعة الضمانات الأمنية التي تحتاج إليها أوكرانيا، والآليات الكفيلة باستمرارها على المدى الطويل.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة وجود ضمانات وأدوات حقيقية تحول دون اندلاع الحرب مجددًا، إلى جانب بحث إجراءات تستهدف خفض التصعيد، فيما لم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الملفات التي جرى تناولها. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات يومًا آخر، الأربعاء.

خلافات جوهرية بشأن شروط التسوية

ورغم التفاؤل الأمريكي بإمكانية إحراز تقدم، لا تزال هناك خلافات واسعة بين موسكو وكييف بشأن شروط إنهاء الحرب، خاصة أن القوات الروسية تسيطر على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية.

ولا تقتصر نقاط الخلاف على مسألة الأراضي، بل تمتد إلى مستقبل الترتيبات الأمنية لأوكرانيا، ومطالب موسكو بتبني كييف وضع الحياد والامتناع عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وجاءت المحادثات بعد اتصالات أمريكية مكثفة مع الطرفين خلال الأسابيع الماضية، قال مبعوث الرئيس ترامب جاريد كوشنر إنها أسهمت في تقليص الفجوات بين مواقفهما.

وخلال افتتاح الاجتماع، أشار كوشنر إلى أن واشنطن تمتلك أفكارًا يمكن أن تساعد في تحقيق تقدم نحو التسوية.

وفي المقابل، كثف ترامب ضغوطه على كييف للتوصل إلى اتفاق، معتبرًا أن الوقت حان لإنهاء الحرب، ومحذرًا من أن أوكرانيا قد تواجه «أمرًا سيئًا للغاية» إذا لم تتحرك نحو التسوية.

وكان ترامب تحدث الأسبوع الماضي عن اقتراب التوصل إلى ما وصفه بـ«اتفاق كبير وجميل»، يمكن أن يتضمن ترتيبات أمنية تشمل أوروبا بأكملها، رغم أن توقعاته السابقة بإحراز تقدم لم تتحقق.

لافروف: الأمن الأوروبي يسبق تسوية الحرب

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تفضل التوصل أولًا إلى تفاهم بشأن إطار أمني أوروبي واسع، قبل الانتقال إلى التفاصيل المتعلقة بتسوية الصراع مع أوكرانيا.

وقال لافروف، في تصريحات بالعاصمة موسكو، إن تحديد معايير واضحة لبنية أمنية مستقبلية، ثم الانتقال إلى تسوية الحرب، يمثل نهجًا معقولًا من وجهة نظر بلاده.

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت، الاثنين، على أن مناقشة الترتيبات الأمنية الأوسع يجب أن تأتي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما رفضه لافروف، متهمًا الأوروبيين بمحاولة منح أوكرانيا مزيدًا من الوقت.

وأثار التحرك الأمريكي مخاوف لدى بعض العواصم الأوروبية من استبعادها من المفاوضات، ما دفع مسؤولين أوروبيين إلى المطالبة بالمشاركة في أي ترتيبات تنهي الحرب، التي تعد الأكثر دموية في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقبيل انطلاق الاجتماع الرئيسي في أبوظبي، عقد الوفد الأوكراني لقاءً منفصلًا مع ممثلين عن أوروبا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وأكدت فرنسا أن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب معالجة ملف الأمن الأوروبي، مشددة على ضرورة مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات.

وفي هذا السياق، قال روبيو، خلال حديثه في باريس، إن واشنطن تسعى إلى توسيع المحادثات الثلاثية لتشمل الأوروبيين في مرحلة لاحقة، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

هجمات متبادلة بالتزامن مع المفاوضات

وتزامنت المحادثات مع استمرار العمليات العسكرية على الجبهات، إذ أعلن مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية شنت هجمات ليلية على 10 مناطق أوكرانية، استهدفت 5 محطات كهرباء رئيسية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي ومقتل شخصين.

في المقابل، أعلنت روسيا تعرض منشأة صناعية لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة نوفجورود شمالي البلاد.

كما أفادت مصادر في قطاع الصناعة بأن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية منذ أواخر أكتوبر الماضي أدت إلى خفض طاقة التكرير الروسية بنحو 30%.

ولا توجد مؤشرات معلنة حتى الآن على استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتراجع عن مطلبه بانسحاب أوكرانيا من كامل إقليم دونباس شرقي البلاد قبل إبرام أي اتفاق سلام، في حين يرفض زيلينسكي التخلي عن أراضٍ أوكرانية سقط جنود بلاده دفاعًا عنها.

ورغم تباطؤ المكاسب الروسية على جبهات القتال إلى حد كبير، تواصل موسكو قصف المدن الأوكرانية ومنشآت الطاقة، بينما كثفت كييف هجماتها على مصافي النفط والبنية التحتية داخل الأراضي الروسية.

مقترح أمريكي لتسوية ملف الأراضي

وفيما يتعلق بفرص التوصل إلى اتفاق، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي، الاثنين، أن المفاوضين الأمريكيين يعتقدون أن بوتين وزيلينسكي قد يكونان مستعدين للتوصل إلى تسوية بشأن الأراضي، على أساس تقديم كل طرف تنازلات معينة.

وبحسب المسؤول، يتضمن المقترح المطروح حصول أوكرانيا على إنهاء للحرب وضمانات أمنية، إلى جانب خارطة طريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن مسؤولًا أوكرانيًا رفيع المستوى نفى بشدة أن تكون حكومة بلاده تدرس تقديم تنازلات من هذا النوع، ما يعكس استمرار الخلافات بشأن أحد أكثر الملفات تعقيدًا في مسار المفاوضات.

وتبقى نتائج محادثات أبوظبي مرهونة بمدى استعداد موسكو وكييف لتقديم تنازلات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتباين المواقف بشأن شكل التسوية النهائية.