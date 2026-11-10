الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لسيطرة قواتنا البحرية بشكل كامل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة قواته البحرية بشكل كامل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتي نفط داخل مضيق هرمز، عقب وقوع انفجارات أثناء محاولتهما عبور مسار وصفته طهران بغير المصرح به، في تطور يعيد تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.

وقالت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين حاولتا المرور عبر ممر ملاحي غير مسموح به، موضحة أن إحدى السفينتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، تعرضت لانفجار عقب اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى توقفها واندلاع النيران على متنها.