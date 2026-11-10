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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة سعد الدين: التطوير العقاري صناعة ثقيلة.. ويجب التمييز بين التعثر القهري وعدم الجدية

التطوير العقاري
التطوير العقاري
محمود زيدان

قال المهندس أسامة سعد الدين، الخبير العقاري والمدير التنفيذي السابق لغرفة التطوير العقاري، إن صناعة التطوير العقاري تُعد من الصناعات الثقيلة، ولا يقتصر نشاطها على التنفيذ الفعلي للمشروعات أو الإجراءات والمستندات المتداولة عبر أجهزة الدولة، بل تواجه تحديات متعددة قد تؤثر في قدرة المطورين على استكمال مشروعاتهم.

وأوضح سعد الدين، خلال لقائه مع الإعلامي خيري حسن، ببرنامج «من هنا»، على شاشة «المحور»، أن هناك نوعين من التعثر، الأول تعثر خارج إرادة المطور نتيجة ظروف قهرية، مؤكدًا أن هذا النوع لا ينبغي التعامل معه باعتباره تعثرًا، وإنما تحديًا يتطلب تدخل الدولة لإزالته ومساندة المطور في تجاوزه.

وأضاف أن النوع الثاني يتمثل في التعثر الناتج عن عدم الجدية، لافتًا إلى أن الدولة شهدت في وقت سابق نقصًا كبيرًا في إتاحة الأراضي للمطورين العقاريين، قبل أن تتوسع في تنفيذ البنية التحتية ومد الطرق وإتاحة الأراضي، ما أدى إلى زيادة إقبال المطورين على الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي، حتى إن بعضهم لم يمتلك الخبرة الكافية لإدارتها وتنفيذ مشروعات عليها.

وأشار إلى أن بعض المطورين اتجهوا إلى تكوين محافظ كبيرة من الأراضي دون تنفيذ المشروعات المقررة عليها، وهو ما تسبب في أزمات لاحقة، موضحًا أن صناعة التطوير العقاري لا تحتمل التأجيل، في ظل التغير المستمر في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت.

وأكد أن عدم الالتزام بسرعة التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني والتركيبة المطلوبة يضع المطور أمام أعباء مالية متزايدة، قد تؤدي في النهاية إلى تعثره وخروجه عن المسار الطبيعي لتنفيذ المشروع.

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