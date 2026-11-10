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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أتمنى إحالة قضية حادث قطاري العياط الى القضاء العسكري وما يحدث مش طبيعي

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قادر على الدفاع عن نفسه، مضيفاً أن هناك قصاص ضد المتقاعس في حادث قطاري العياط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد أن ابحث عن العدالة في حادث قطاري العياط والذي شهد تقاعس كبير.. لازم ناخد بالنا وهذه حادثة مش بسيطة".

وتابع أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اتمنى إحالة قضية حادث قطاري العياط الى القضاء العسكري وما يحدث مش طبيعي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن لا يجب استباق التحقيقات في قضيه حادث قطاري العياط، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق في هذا الحادث.

أحمد موسى كامل الوزير وزير النقل

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