بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل جلسة الاستماع العاجلة لوزير النقل بالنواب

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

يناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.

وتابع أحمد موسى، أن :“لجنة النقل لمجلس النواب تستمع للفريق كامل الوزير وزير النقل بشأن حادث قطاري العياط.. ولسه وزير النقل الفريق كامل الوزير في جلسة في مجلس النواب وبقاله ستة ساعات في جلسة استماع عاجلة”.