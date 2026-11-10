قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جهود لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مصرف بشبين القناطر

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

تكثف مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مياه مصرف منية شبين القناطر، وذلك بعد تغيبه عن أسرته لمدة 6 أيام، في واقعة مأساوية أنهت رحلة من البحث والقلق عاشتها أسرته خلال الأيام الماضية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شخص داخل مياه مصرف منية شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.


وبالفحص، تبين أن الجثمان لشخص يُدعى «ص. س. د»، يبلغ من العمر 72 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شبين القناطر، حيث تعرف عليه أفراد أسرته.

وكشفت المعلومات أن المسن كان قد اختفى منذ نحو 6 أيام، ما دفع أسرته إلى إطلاق استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومناشدة المواطنين مساعدتهم في العثور عليه، بعد انقطاع أخباره وعدم عودته إلى منزله.

وعلى مدار الأيام الماضية، واصلت الأسرة جهود البحث عنه على أمل العثور عليه والاطمئنان على سلامته، إلا أن رحلة البحث انتهت بمأساة، عقب العثور على جثمانه ظهر اليوم داخل مياه المصرف.

وتم انتشال الجثمان من مياه المصرف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث وأسباب وجود المسن داخل المصرف، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الواقعة.

القليوبية أمن القليوبية شبين القناطر مصرف محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

مبيعات تسلا سايبرتراك

تسلا تزيد إنتاج سايبرتراك قبل قرار وقف تصنيعها

العملاق الياباني "هوندا" يعتزم بناء مصنع لإنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة

العملاق الياباني "هوندا" يعتزم بناء مصنع لإنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة

مازيراتي

مازيراتي تدرس إعادة كواتروبورتي بتصميم سيدان

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد