جهود لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مصرف بشبين القناطر

تكثف مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مياه مصرف منية شبين القناطر، وذلك بعد تغيبه عن أسرته لمدة 6 أيام، في واقعة مأساوية أنهت رحلة من البحث والقلق عاشتها أسرته خلال الأيام الماضية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شخص داخل مياه مصرف منية شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.



وبالفحص، تبين أن الجثمان لشخص يُدعى «ص. س. د»، يبلغ من العمر 72 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شبين القناطر، حيث تعرف عليه أفراد أسرته.

وكشفت المعلومات أن المسن كان قد اختفى منذ نحو 6 أيام، ما دفع أسرته إلى إطلاق استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومناشدة المواطنين مساعدتهم في العثور عليه، بعد انقطاع أخباره وعدم عودته إلى منزله.

وعلى مدار الأيام الماضية، واصلت الأسرة جهود البحث عنه على أمل العثور عليه والاطمئنان على سلامته، إلا أن رحلة البحث انتهت بمأساة، عقب العثور على جثمانه ظهر اليوم داخل مياه المصرف.

وتم انتشال الجثمان من مياه المصرف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث وأسباب وجود المسن داخل المصرف، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الواقعة.