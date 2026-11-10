الداخلية السورية تعلن مقتل زعيم خلية مرتبطة بفلول النظام السابق في طرطوس وملاحقة آخرين

أعلنت وزارة الداخلية السورية القضاء على زعيم خلية تابعة لفلول النظام السوري السابق في محافظة طرطوس، غربي البلاد، مشيرة إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة عناصر آخرين يُشتبه في ارتباطهم بالخلية.

ويمثل الإعلان تطورًا في التحركات الأمنية التي تشهدها مناطق الساحل السوري، في إطار جهود السلطات لملاحقة المجموعات المسلحة والخلايا المرتبطة بالنظام السابق، وتعزيز السيطرة الأمنية في المحافظة.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة بقية العناصر المرتبطة بالخلية، في إطار عمليات تستهدف تفكيك الشبكات المسلحة التي تقول السلطات إنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من العمليات الأمنية التي شهدتها محافظة طرطوس خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت السلطات السورية مرارًا تنفيذ حملات لملاحقة مجموعات مرتبطة بالنظام السابق، وضبط أسلحة واعتقال أشخاص متهمين بالتخطيط لاستهداف مواقع أمنية وعسكرية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية، في مارس 2026، القبض على ثلاثة أشخاص في طرطوس، قالت إنهم متورطون في التخطيط لأعمال تستهدف أمن المحافظة وسلامة المدنيين، كما شهدت المحافظة في أغسطس الماضي عملية أمنية أسفرت عن مقتل فراس عبد الكريم حمود، المعروف بلقب «الخال»، خلال اشتباك مع قوات الأمن في مدينة صافيتا.

وتسلط العملية الأخيرة الضوء على استمرار التحديات الأمنية التي تواجه السلطات السورية في منطقة الساحل، في ظل مساعيها لملاحقة المجموعات المسلحة ومنع إعادة تشكيل شبكات مرتبطة بالنظام السابق.