السيطرة على حريق شب فى مصنع فوم بالخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع فوم بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع فوم بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، حيث تعاملت القوات مع النيران وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.

كما فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، حرصًا على سلامة المواطنين، وتبين عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وملابساته، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.