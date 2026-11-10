إيران تكشف عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض.. وقاليباف: مستعدون لحماية استقلالنا وأمننا رغم التهديدات

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الكشف الذي تم مؤخرًا عن مدينة الصواريخ الجديدة التابعة لقوات الجو التابعة للحرس الثوري الإيراني يعكس إصرار الشعب الإيراني على حماية استقلاله وأمنه وسلامة أراضيه.

إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة



وكانت كشفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن مدينة صاروخية جديدة، عرضت خلالها مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، إلى جانب منصات إطلاقها.



وحضر مراسم الكشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبداللهي، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد مجيد موسوي.



وعُرضت داخل المنشأة مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، فضلًا عن أنظمة إطلاقها.



ويأتي الكشف عن المدينة الصاروخية عقب إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن القوة الجوفضائية ستكشف عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، إلى جانب عدد من الإنجازات العسكرية الأخرى، خلال أسبوع القوة الجوفضائية التابع للحرس الثوري.

وقال محبي إن القوة نقلت بسرعة خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة من المنشآت السطحية إلى مواقع تحت الأرض، متجاوزة بذلك مجرد إنشاء مجمعات للتخزين تحت الأرض، لتأسيس مدن لإنتاج الصواريخ في أعماق الأرض.



وأضاف أن الخبرات الإيرانية المحلية، واتساع مساحة البلاد، ومرونة البنية التحتية للإنتاج، ستضمن استمرار تصنيع الأسلحة حتى في ظل التعرض لقصف مكثف.