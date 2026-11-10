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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كامل الوزير: فصل أي عامل يثبت تعطيله جهاز «ATC» بالقطارات.. وسلامة الركاب خط أحمر

كامل الوزير
كامل الوزير
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن تعطيل جهاز التحكم الآلي بالقطارات (ATC) دون تصريح أو وفق الإجراءات المعتمدة سيواجه بإجراءات صارمة تصل إلى الفصل من العمل، مشددًا على أن سلامة الركاب تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وأوضح وزير النقل، خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، أن الوزارة وهيئة السكك الحديدية أصدرتا تعليمات وقرارات واضحة بتجريم إيقاف أو تعطيل جهاز التحكم الآلي، مؤكدًا أن أي عامل يثبت مخالفته لهذه التعليمات سيتعرض للمساءلة والإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

كامل الوزير يكشف حقيقة إيقاف جهاز التحكم الآلي بالقطارات

وتطرق الوزير إلى ما أثير بشأن تصريحاته السابقة حول إيقاف جهاز التحكم الآلي (ATC)، موضحًا أن الأمر ارتبط بواقعة استثنائية خلال موجة أمطار غزيرة أثرت على حركة القطارات، وأدت إلى تحول الإشارات إلى اللون الأحمر نتيجة تأثر بعض مكونات منظومة التشغيل.

وأشار إلى أن الوزارة واجهت في ذلك الوقت موقفًا استثنائيًا تطلب اتخاذ إجراءات لتأمين حركة القطارات، موضحًا أنه جرى التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء آنذاك للسماح بالسير بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومترًا في الساعة، وفق إجراءات تشغيل استثنائية، مع إيقاف القطارات بالمحطات الرئيسية في المحافظات، لتوفير وسائل نقل بديلة للركاب حال تعذر استكمال الرحلات.

وشدد كامل الوزير على أن هذه الإجراءات كانت مرتبطة بظروف الطقس الاستثنائية، ولم تكن قرارًا عامًا بإلغاء أو تعطيل منظومة التحكم الآلي بالقطارات.

وأضاف أنه سيضع أمام اللجنة جميع التعليمات والقرارات الصادرة منذ عام 2019 وحتى الآن، سواء من الوزارة أو هيئة السكك الحديدية، لتوضيح قواعد التشغيل والمسؤوليات المقررة على العاملين.

وكشف الوزير عن حرصه على عقد لقاءات دورية مباشرة مع سائقي القطارات والعاملين بالورش وقطاعات التشغيل والمهندسين، للتأكد من وصول تعليمات السلامة إليهم واستيعابهم الكامل لقواعد التشغيل.

العنصر البشري أولوية.. وإعادة هيكلة منظومة التعيينات

وأكد وزير النقل أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، مشيرًا إلى أن تطوير السكك الحديدية لا يعتمد على تحديث المعدات والتكنولوجيا فقط، وإنما يتطلب اختيار أفضل العناصر وتأهيلها وتدريبها بصورة مستمرة.

وأوضح أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا لتطوير منظومة التعيينات داخل الهيئة، يقوم على الموضوعية والشفافية والإنصاف، واختيار الكفاءات وفق اختبارات ومعايير واضحة تضمن تطبيق مبدأ الجدارة.

واستشهد بتجربة إجراء اختبارات لاختيار القيادات والعاملين، بمشاركة قيادات سابقة بالهيئة في منظومة الامتحانات، بما يعكس التوجه نحو إعلاء معايير الكفاءة في اختيار العناصر البشرية.

تحويل مدرسة وادي النطرون إلى معهد تكنولوجي للنقل

وكشف كامل الوزير عن خطة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، من خلال تحويل مدرسة الفنون الصناعية بوادي النطرون إلى معهد تكنولوجي عالٍ، يمنح خريجيه مؤهلات فنية وتكنولوجية وفقًا لمدة الدراسة والتخصص.

كما أعلن التوجه لإنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوادي النطرون خلال العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في قطاعات النقل المختلفة.

بعثات خارجية وبرامج متخصصة لإعداد قيادات المستقبل

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل العاملين الحاليين بالهيئة من خلال البعثات الخارجية والبرامج التدريبية المتخصصة، لإعداد كوادر فنية وقيادية قادرة على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية مستقبلًا.

وأشار إلى التوجه نحو بناء منظومة رقمية شاملة لإدارة الهيئة، إلى جانب تعزيز روح الانتماء لدى العاملين من خلال الحوافز والمزايا، وربط التطوير المؤسسي برفع كفاءة الأداء والانضباط في العمل.

واختتم وزير النقل بالتأكيد على أن تطوير السكك الحديدية منظومة متكاملة تبدأ من البنية الأساسية والوحدات المتحركة، وتمتد إلى الورش والإشارات والعنصر البشري، باعتباره المسؤول عن تطبيق قواعد التشغيل والحفاظ على أرواح المواطنين.

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