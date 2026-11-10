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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على هامش "كوب 31" .. إندونيسيا واليابان تعززان سبل التعاون في مشروعات الكربون القائمة على الغابات

"كوب 31"
"كوب 31"
أ ش أ

 عززت إندونيسيا واليابان، اليوم الثلاثاء تعاونهما في مشروعات إزالة الكربون من الغابات عبر آلية الائتمانات المشتركة بين البلدين، بهدف تطوير مشاريع كربونية عالية النزاهة، وتسريع استعادة النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي.
وطرح نائب وزير الغابات الإندونيسي روهمات مرزوقي، هذه المبادرة خلال اجتماع مع نائب وزير البيئة الياباني، هيروشي أونو، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31" التي عقدت في مدينة في أنطاليا بتركيا.
وشدد مرزوقي، في بيان أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، على التزام إندونيسيا بربط مشروعات الكربون الحرجية برفاهية المجتمعات المحلية من خلال شراكات دولية مثل آلية الائتمانات المشتركة، بما يتماشى مع المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد مرزوقي حرص وزارة الغابات الإندونيسية على العمل مع الحكومة اليابانية لتطوير وتوفير أرصدة كربونية عالية النزاهة من المشروعات المستندة إلى الطبيعة في إندونيسيا، مضيفًا أن آلية التعاون المشترك ستساعد في ربط هدف اليابان المتمثل في تأمين أرصدة كربونية تعادل 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 بجدول أعمال إندونيسيا لاستعادة النظم الإيكولوجية.
وآلية الائتمانات المشتركة هي مبادرة ثنائية بين اليابان وإندونيسيا لتداول الكربون وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تهدف إلى تحفيز الاستثمارات اليابانية ونقل التقنيات المتقدمة منخفضة الكربون إلى إندونيسيا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروعات الكربون الحرجية هي مبادرات تهدف إلى حماية الغابات، أو إعادة تشجير المناطق المتدهورة، أو تحسين إدارة الأراضي الحرجية بهدف امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وتخزينه بشكل طبيعي في الكتلة الحيوية والأشجار والتربة.

إندونيسيا واليابان الكربون آلية الائتمانات المشتركة

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