الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات شخص بتحرير مخالفة مرورية له داخل المطار دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط المرور بتحرير مخالفة مرورية له داخل مطار القاهرة الدولى دون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى وحال قيام أحد ضباط المرور والقوة المرافقة له بتفقد الحالة المرورية داخل مطار القاهرة الدولى تلاحظ له توقف إحدى السيارات قيادة ( أحد الأشخاص) أسفل لوحة إرشادية مدون عليها "ممنوع الوقوف " فقام بتحرير مخالفة مرورية له لعدم إتباعه العلامات المرورية ، وعلى إثر ذلك قام قائد السيارة بالتعدى على الضابط المشار إليه وتصوير الواقعة ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار الإساءة له ، وبمراجعة المقطع الموثق بمعرفة الضابط تبين تعدى المذكور على القوة ، ومحاولة جذب جهاز سحب التراخيص والتحصل على التراخيص الخاصة به عنوةً من سيارة المرور .

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (سائق – مفرج عنه عام 2021 عقب قضائه عقوبة السجن المؤبد فى جناية قتل عمد)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره لغل يد الضابط عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





