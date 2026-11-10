وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الأهمية القصوى للتكاتف لمساندة الأشقاء في البلدان العربية التي تشهد ظروفًا طارئة وعصيبة مع استمرار تقديم المساعدات الدوائية والإنسانية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ووضع شعوب الدول العربية وأنظمتها الصحية على رأس الأولويات سواء في إطار مجلس وزراء الصحة العرب أو على مستوى التعاون الثنائي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الهيئة العليا لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ65 المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الدكتور محمد العوج وزير الصحة الليبي والوزير المفوض إيناس فرجاني والوزير المفوض ميساء هيدمي حيث تقدموا بالتهنئة للدكتور خالد عبدالغفار بمناسبة رئاسته للمجلس خلال الدورة الحالية.

ورحب الوزير بجميع الوزراء الأعضاء داعيًا إلى تعزيز الأمن الصحي العربي المشترك وتطوير المنظومات الصحية مؤكدًا أن أعمال الدورة شهدت نقاشات مستفيضة انبثقت عنها حزمة من القرارات والتوصيات الاستراتيجية الشاملة شملت 17 بندًا تمثل منهاج عمل المرحلة المقبلة.

الدعم الإغاثي للأشقاء بقطاع غزة

وشدد على استمرار تقديم الدعم الإغاثي للأشقاء بقطاع غزة مثمنًا إقرار المجلس تقديم الدعم المالي واللوجستي من الصندوق العربي للتنمية الصحية لتوفير الاحتياجات العاجلة لدول فلسطين والسودان واليمن وتأمين احتياجاتها الدوائية بالتنسيق مع مصر ودعم وكالة الأونروا لضمان استمرارية عملها.

وأضاف أنه جرى اعتماد الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة 2026-2030 كركيزة لأمننا الصحي مع استضافة مصر الدورة الثانية للمؤتمر العربي حول دور هذه الكفاءات في دعم النظم الصحية العربية كما أعلن موافقة المجلس على المشروع الملحق الخاص باليافعين واليافعات واعتماد مصر مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال خدمات نقل الدم بالوطن العربي.

وثمن الوزير جهود المجلس العربي للاختصاصات الصحية مشيرًا إلى تقديم مصر تصورها الوطني لليوم العربي لإنسانية بلا حروق القائم على الشراكة مع مؤسسة أهل مصر كنموذج رائد، كما أكد أهمية التنسيق لإعداد كلمة موحدة أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف تتضمن رسالة واضحة حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين واليمن والسودان والاتجاه نحو تأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية ودعم خارطة طريق إنشاء المرصد العربي للمخدرات.

واختتم كلمته بالتأكيد أن هذه المخرجات ما كانت لتتحقق لولا روح الأخوة والمشاركة متقدمًا بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على دعمه لأعمال المجلس وعلى هامش الجلسة اصطحب وزراء الصحة العرب في جولة تفقدية بمنطقة عرض منتدى التعاون الصحي الصيني العربي في دورته الثالثة.