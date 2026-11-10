روبيو: محادثات روسيا وأوكرانيا في أبوظبي مثمرة.. وإيران تواجه خسائر اقتصادية كبيرة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي مثمرة، في إطار الجهود الرامية إلى بحث سبل التعامل مع الأزمة بين البلدين.

وفي سياق آخر، تطرق روبيو إلى تطورات الملف الإيراني، مؤكدًا أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران فعال ويحظى بدعم الجميع، على حد قوله، مشيرًا إلى أن طهران تتعرض لخسائر اقتصادية كبيرة نتيجة الضغوط المفروضة عليها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الاقتصاد الإيراني يواجه تراجعًا كبيرًا، وأن موارد البلاد من النفط على وشك النفاد، معتبرًا أن هذه الظروف قد تدفع إيران إلى الاستعداد لتقديم تنازلات.

روبيو يطالب إيران بتعويضات عن أضرار المنطقة

وفيما يتعلق بالتداعيات الإقليمية للأزمة، قال روبيو إن على إيران صرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الخسائر التي ترتبت على التطورات والتوترات المرتبطة بالملف الإيراني.

روبيو يتحدث عن إحضار مادورو إلى الولايات المتحدة

وتطرق روبيو إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلًا إنه كان هاربًا من العدالة، وإنه جرى إحضاره إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بشكل قانوني.

وتأتي تصريحات روبيو في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الأمريكية بشأن عدد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات مع إيران، إلى جانب تطورات الملف الفنزويلي.