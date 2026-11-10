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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
عزة عاطف

تدرس مجموعة «بي إم دبليو» الألمانية إمكانية إدخال نموذجها الاختباري الفاخر «Vision BMW Alpina» إلى خطوط الإنتاج التجاري المحدود، عقب الإقبال الجماهيري والاهتمام الواسع الذي حظي به النموذج من قِبل عملاء الفئة الفاخرة، مِمَّا قد يُمهد لإطلاق كوبيه رياضية تنافس مباشرة طراز «بنتلي كونتيننتال جي تي». 

ولم تتخذ الإدارة التنفيذية قرارًا نهائيًا بعد بشأن دخول الكوبيه خطوط الإنتاج، حيث يدرس مسئولو القطاع إمكانية تقديمها عبر إصدار محدود العدد يجمع بين لغة التصميم الخاصة بالنموذج والأداء الفائق لمساعدتها على ترسيخ الهوية الاستقلالية لعلامة «ألبينا» تحت مظلة المجموعة.

عودة طراز «B7» المستند إلى الفئة السابعة

تستعد «بي إم دبليو ألبينا» لإطلاق أول طراز إنتاجي لها تحت الإدارة الكاملة للمجموعة في النصف الثاني من عام 2027، والذي سيتخذ من طراز السيدان الفاخر «الفئة السابعة» (7 Series) قاعدة أساسية له مع الاحتفاظ بالاسم الأيقوني «B7».

وتشير الاختبارات الميدانية الأولية للمركبة على مسارات مثل مركز «ناردو» الإيطالي إلى تزويدها بمحرك مكون من 8 أسطوانات (V8) مدعوم بشاحن توربيني مزدوج، تمت معايرته لتقديم قوة تتجاوز 589 حصانًا وعزم دوران يناهز 784 نيوتن.متر، مما يضعها في مرتبة أعلى من طراز «M760 xDrive» وأقل من طرازات «رولز-رويس».

بي إم دبليو ألبينا

لمسات هندسية مخصصة ومعدلات راحة فائقة

تعتمد «B7» القادمة على تعديلات ميكانيكية وهندسية حصرية تشمل ضبط نظام التعليق النشط، وإعادة معايرة نظام التوجيه، وتزويد العجلات الرياضية مقاس 22 بوصة بإطارات مخصصة تحتوي على طبقات عازلة من الفوم لتقليل الضوضاء والاهتزازات داخل المقصورة.

ومن المقرر تقديم الطراز داخل الصالات المخصصة مع إتاحة خيارات تخصيص واسعة عبر برامج التصميم الداخلي، تمهيدًا لبدء تسليم المركبة للعملاء في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من عام 2027.

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
BMW Alpina Alpina B7 بي إم دبليو ألبينا B7 2027 بنتلي كونتيننتال أسعار بي إم دبليو ألبينا

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