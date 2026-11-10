شركة يابانية تتحدى السيارات الصينية بحيلة لخفض تكلفة المصابيح

تواجه شركة «كويتو للحلول الصناعية» اليابانية – أكبر صانع لمصابيح الإضاءة ومكونات السيارات عالميًا والمورد الرئيسي لشركتي «تويوتا» و«لكزس» – منافسة شرسة ومباشرة من الموردين الصينيين في سلاسل الإمداد العالمية.

ولمواجهة هذه الضغوط الاقتصادية، ألزمت الشركة مهندسيها بتطبيق استراتيجية الهندسة العكسية الفائقة عبر تفكيك ومراجعة مكونات إضاءة السيارات الصينية لتقليل تكاليف الإنتاج الإجمالية بنسبة 30% بحلول عام 2030.

غرفة المرجعية وتفكيك مصابيح الشركات المنافسة

أنشأت الشركة اليابانية مركز فحص مخصصًا يُعرف باسم «غرفة المعايرة المرجعية» في مجمعها الصناعي بمنطقة شيزوكا المركزية؛ حيث يجري فحص وتفكيك أكثر من 100 منظومة إضاءة سنويًا، يتبعها إيداع أكثر من 600 وحدات إضاءة في المستودعات الفنية الملحقة لدراسة الخامات والهياكل الداخلية.

وتركز فرق الهندسة العكسية على تفكيك المنتجات التابعة للعلامات التجارية الصينية البارزة مثل «BYD» و«أيتو» المدعومة من مجموعة «هواوي»، بهدف فهم الهندسة الإلكترونية ومكونات البناء التي تسمح للمصنعين الصينيين بتوفير مصابيح ذات كفاءة تشغيلية بأسعار مصنع منخفضة للغاية.

خطة تخفيض التكاليف واستعادة التنافسية الميدانية

تأتي هذه التحركات الفنية عقب تحذيرات داخلية أطلقها مهندسو قطاع الهندسة في «كويتو»، مفادها أن الفشل في ردم الفجوة الإنتاجية وتكلفة التصنيع لصالح المنافسين الصينيين سيتسبب في خسارة الحصة السوقية لصالح شركات آسيوية أخرى.

وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تقييم استخدام المواد الخام المحلية وشبكات التجميع ومراحل التركيب الميكانيكي؛ لإعادة ضبط سلاسل التوريد وتحقيق أهداف خفض التكاليف وتلبية التوقعات السعرية لشركات السيارات اليابانية والعالمية.