خالد عبد الغفار: مصر تواصل دعم فلسطين والسودان طبيا وإنسانيا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ورئيس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على أهمية تعزيز التعاون الصحي العربي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية والصحية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على استمرار مصر في تقديم أوجه الدعم الإنساني والطبي والعلاجي للشعب الفلسطيني، ومساندة السودان والدول العربية المتضررة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري للدورة العادية الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية مصر العربية، حيث رحب بالوزراء ورؤساء الوفود المشاركين، معربًا عن اعتزاز مصر باستضافتهم في بلدهم الثاني، وفي بيت العرب، جامعة الدول العربية، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز التعاون في المجال الصحي ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأعرب عبد الغفار، عن تقديره للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة، على الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة، مشيدًا بالتنسيق والتعاون الذي أسهم في تجهيز الملفات المطروحة على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن انعقاد الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية وقاسية يعيشها الأشقاء في فلسطين واليمن والسودان، وما تشهده هذه الدول من تدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية، مؤكدًا ضرورة وضع احتياجات الشعوب المتضررة في صدارة أولويات العمل العربي المشترك، واحترام حق المرضى والجرحى في الحصول على العلاج والرعاية الصحية.

وشدد على أهمية تكاتف الدول العربية وتنسيق الجهود لضمان استمرار تقديم أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية والطبية، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، إلى جانب مساندة الشعب السوداني والشعوب العربية المتضررة، مشيرًا إلى تخصيص دعم مالي من الصندوق العربي للتنمية الصحية لأبناء السودان.

وأوضح أن مصر تولي أهمية خاصة لدعم السودان، من خلال تخصيص دعم مالي من الصندوق العربي للتنمية الصحية، بما يسهم في مساندة القطاع الصحي السوداني وتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.

وفيما يتعلق بملفات العمل الصحي العربي، أشار وزير الصحة إلى أهمية التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية، وما تضمنته من رؤى مستقبلية لتطوير المنظومة الصحية العربية، موضحًا أن الدورة الحالية تشهد طرح الاستراتيجية العربية لاستدامة الكفاءات الصحية العربية المهاجرة 2026-2030، تمهيدًا لاعتمادها.

دعم فلسطين والسودان طبيا

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف الاستفادة من خبرات الكفاءات الصحية العربية في الخارج، وتعزيز النظم الصحية بالدول العربية، لافتًا إلى أن مصر تستضيف المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، والمقرر انعقاده غدًا.

كما أشار إلى طرح مشروع المرحلة الخاصة بتعزيز القطاعات المكملة للاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والرضع، إلى جانب اعتماد شعار اليوم العربي للصحة لعام 2027، تحت عنوان «الصحة في عصر الذكاء الاصطناعي والابتكار»، بما يعكس أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع الصحي.

وثمن عبد الغفار مقررات الاجتماع الخامس والعشرين للهيئة العربية للخدمات الصحية، ورحب باعتماد جمهورية مصر العربية مركزًا تدريبيًا معتمدًا لتدريب الكوادر وبناء القدرات العربية، مؤكدًا أهمية تطوير الهياكل الفنية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمركز العربي للتدريب وترجمة العلوم الصحية، بما يعزز كفاءة منظومة العمل الصحي العربي.

وفي سياق آخر، أوضح أن مصر تقدمت بتصور متكامل لتطوير اليوم العربي للتوعية بقضايا الناجين من الحروق، مستلهمًا نموذج الشراكة الفعالة بين وزارة الصحة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها مؤسسة أهل مصر، بهدف وضع خريطة استرشادية وتأسيس آليات للدمج المجتمعي دون وصم.

وأكد أهمية توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، ودعم مقترح إنشاء مركز عربي للمخدرات، بما يسهم في حماية الشباب والمجتمعات العربية، وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الدولية.

وشدد على أهمية التنسيق لإعداد كلمة عربية موحدة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، تتضمن رسالة واضحة بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية في فلسطين واليمن والسودان.

كما لفت إلى أهمية الدراسة المقدمة من جمهورية العراق بشأن تأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، مع التأكيد على التكامل الفني والمؤسسي مع المراكز والهيئات الصحية العربية المعنية.

وفي ختام كلمته، أشار وزير الصحة إلى نجاح مصر في استضافة أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي الصيني خلال اليومين الماضيين، بما يعزز التعاون العربي الصيني والتبادل الإقليمي والدولي، داعيًا الوزراء ورؤساء الوفود إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي تستضيفه مصر غدًا، مؤكدًا أهمية مخرجاته في دعم وتطوير المنظومات الصحية العربية.