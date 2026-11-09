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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع نظيره الليبي سبل تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الغوج وزير الصحة الليبي على هامش اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المصرية في تطوير المنظومة الصحية الليبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الليبي، مشدداً على أهمية وضع برنامج عمل واضح يتضمن آليات تنفيذية ومجالات ذات أولويات مشتركة لضمان الانتقال إلى خطوات عملية.

 الاستفادة من الخبرات المصرية

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في خدمات الإسعاف والطوارئ وإدارة الأزمات، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار امتلاك مصر أكاديمية متخصصة للتدريب على خدمات الإسعاف ومنظومة متكاملة لغرف الطوارئ، واستعداد الوزارة لنقل هذه الخبرات ودعم بناء قدرات الكوادر الليبية.

وأشار إلى استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والتدريبي في المجالات ذات الأولوية للجانب الليبي، داعياً وزارة الصحة الليبية إلى تحديد احتياجاتها لوضع برامج مشتركة، مع إمكانية إعداد برنامج علمي وتدريبي دوري.

وتطرقت المناقشات إلى تنظيم برامج تدريبية للأطباء الليبيين داخل مصر في مختلف التخصصات، والاستفادة من الإمكانات التدريبية والمؤسسات الصحية المصرية لتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات العلمية والمهنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الغوج عن تعازيه لمصر في ضحايا حادث القطار الأخير، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسعاف وتنظيم خدمات الطوارئ.

كما أبدى اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في تصنيع الأدوية وتطوير قدرات التصنيع الدوائي داخل ليبيا، وبحث فرص إقامة شراكات لإنشاء مشروعات تصنيع دوائي على الأراضي الليبية.

ودعا الدكتور خالد عبدالغفار الجانب الليبي إلى زيارة مصانع الأدوية المصرية ومدينة الدواء ومدينة اللقاحات للاطلاع على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية وبحث فرص التعاون ونقل الخبرات. وأكدت المناقشات أهمية البناء على مذكرة التفاهم من خلال تحديد الأولويات ووضع برامج تنفيذية وتدريبية دورية في مجالات الإسعاف والطوارئ والتدريب الطبي وتصنيع الأدوية.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وعدد من المستشارين والمسؤولين بالوزارة. ومن الجانب الليبي حضر مديرو الإدارات المعنية بالخدمات الطبية والتعاون الدولي والإعلام ومكتب الوزير وممثل صندوق التأمين الصحي العام.

وزير الصحة التعاون الصحي تبادل الخبرات وزير الصحة والسكان المنظومة الصحية الليبية صندوق التأمين الصحي العام

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