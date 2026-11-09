‎نائب وزير الصحة يترأس افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي–الصيني في مجال الصحة

ترأس الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جلسة افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي–الصيني في مجال الصحة، الذي تستضيفه مصر بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة وفود وممثلي الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وعدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.



‎وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد الطيب عن ترحيب مصر بالوفود المشاركة واعتزازها باستضافة هذا المحفل الذي يجسد عمق الشراكة العربية–الصينية وإرادة الجانبين المشتركة لتعزيز التعاون الصحي. وأوضح أن انعقاد الدورة الثالثة بالقاهرة، عقب دورتي ينتشوان 2015 وبكين 2019، يعكس انتقالاً نوعياً من تبادل الخبرات إلى بناء شراكات عملية تحول التفاهمات إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المواطنين وجودة الخدمات.

مواجهة التحديات العابرة للحدود



‎وأكد أن الصحة ركيزة أساسية للأمن القومي والإنساني ومحرك للتنمية، وأن مواجهة التحديات العابرة للحدود تتطلب تضامناً دولياً وتكاملاً في القدرات، خاصة في ضوء دروس الجوائح والطوارئ الصحية. وأشار إلى أن المنتدى يتناول ملفات ذات أولوية مشتركة تشمل الأمن الصحي والتأهب للطوارئ، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، والاستثمار في الكوادر البشرية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير الصناعات الصحية والدوائية وتعزيز سلاسل الإمداد.

‎وشدد على أهمية ترجمة المناقشات إلى مسارات تعاون تنفيذية في البحث والابتكار وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الطبية والدوائية، بما يدعم الأمن الصحي ويرفع كفاءة النظم الصحية. واستعرض التجربة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر تطوير البنية التحتية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها القضاء على فيروس سي ومبادرات صحة المرأة وكبار السن والطفل.

‎وأعرب عن تطلع مصر إلى توسيع التعاون في التصنيع الدوائي واللقاحات والتكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي وتدريب الكوادر والبحث والتطوير. وأكد أهمية أن يمثل «إعلان القاهرة للتعاون الصحي العربي–الصيني» إطاراً مرجعياً لأولويات المرحلة المقبلة عبر التزامات عملية وآليات متابعة واضحة، مشيراً إلى أهمية مواصلة انعقاد المنتدى بصفة دورية وصولاً إلى دورته الرابعة في الصين.

واختتم بالتأكيد على أن الاستثمار في الصحة استثمار في الإنسان، وأن نجاح التعاون يقاس بأثره الملموس في تحسين جودة الخدمات وتعزيز عدالة إتاحتها. ومن جانبها، أكدت السيدة ايناس الفرجاني المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية والصين وتبادل الخبرات في تطوير النظم الصحية، بما يدعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الصحية المتسارعة.